La Commissione europea aveva multato undici produttori europei e asiatici ritenuti responsabili di aver creato un cartello nei cavi elettrici

Anche Pirelli, dopo Prysmian , ha perso il suo ricorso dinanzi alla corte suprema dell'Unione europea, in cui chiedeva di annullare la condanna dell'Antitrust e la multa stabilita nel 2014 per un “cartello nei cavi”. Il ricorso è stato presentato nel 2018 e la pronuncia è arrivata in settimana.



La Commissione europea aveva multato per 302 milioni di euro undici produttori europei e asiatici ritenuti responsabili di aver creato un cartello nei cavi elettrici per l'alta tensione, sottomarini e terrestri. La sanzione più alta di 104,6 milioni riguardava l'italiana Prysmian, per 67,3 milioni insieme a Pirelli (per i fatti tra il 1999 e il 2005) e per 37,3 milioni insieme a Goldman Sachs (2005-2009). Oltre a Prysmian, le aziende coinvolte erano Nexans, J-Power Systems, Viscas, Exsym, Brugg, Nkt, Silec, Ls Cable e Taihan. Il gruppo Abb ha beneficiato dell'immunità dalle multe poiché è stato il primo a rivelare l'esistenza del cartello.