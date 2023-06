Il Governo trova oltre un quarto delle coperture intervenendo sulle misure del decreto Bollette. Iter conversione al via dalla Camera

Un quarto dei soldi promessi agli alluvionati della Romagna, i famosi 2 milioni previsti dal decreto, arriveranno da extraprofitti e bonus riscaldamento: circa 530 milioni sono provenienti infatti dal contributo straordinario previsto nel DL Bollette.



Extraprofitti

Nel dettaglio, si interviene sull’art. 5 del DL 30 marzo 2023, n. 34 che limitava per il 2023 il contributo straordinario a carico degli operatori energetici. La misura prevedeva infatti che non dovessero concorrere alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve (nel limite del 30%) del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi. Da tale intervento vengono messi a disposizione 404 milioni € per il 2023.

Bonus riscaldamento

Ma l’alluvione andrà anche a ridurre la dotazione da 1 miliardo € per il Bonus riscaldamento che verrà quindi ridotta di 126,70 milioni €. Si tratta come noto del contributo riconosciuto a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023 ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche. Il DL prevede infine la sospensione dal 1° maggio delle bollette di acqua, rifiuti luce e gas per le popolazioni coinvolte, peraltro già deliberata dall’Arera. L'iter di conversione comincerà dalla Camera dove è stato assegnato in commissione Ambiente.