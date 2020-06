Il Consiglio Generale si è espresso in videoconferenza. L’elezione definitiva del nuovo Presidente avverrà a luglio

Il Consiglio Generale di Elettricità Futura ha designato quale prossimo Presidente Agostino Re Rebaudengo all’unanimità. Il Consiglio Generale si è svolto in videoconferenza ed è stato presieduto dal Presidente Simone Mori. In una riunione successiva, prevista per il 23 giugno, il Consiglio Generale si dovrà esprimere sulla squadra dei Vicepresidenti individuata dal Presidente designato. L’elezione definitiva del nuovo Presidente di Elettricità Futura avverrà con l’approvazione dell'Assemblea, che verrà fissata nella prima decade di luglio.



Nato a Torino nel 1959, si laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino. Completa la sua formazione all’U.C.L.A. di Los Angeles e all’Harvard Business School di Boston; è giornalista pubblicista. Inizia la sua attività professionale durante l’università, nel 1978, alla Klippan cinture di sicurezza per auto e nel 1980 alla Andersen Consulting (oggi Accenture) dove diventa, a 24 anni, il più giovane consulente senior. Dal 1984 al 1987 è responsabile, per la ristrutturazione, della casa editrice Giulio Einaudi Editore in amministrazione straordinaria, riprivatizzata dopo soli 3 anni. Nel 1995 fonda Asja Ambiente Italia (www.asja.energy), azienda di cui è Presidente e azionista, che opera a livello internazionale, con sedi in Cina e Sudamerica, nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Asja è anche impegnata in numerosi programmi di ricerca con diversi enti e università. Il Gruppo opera anche nel settore dell’efficienza energetica con la produzione e commercializzazione dei microcogeneratori TOTEM (www.totem.energy).

Dal 2011 al 2017 è Presidente di assoRinnovabili, la più importante associazione italiana di produttori di energia rinnovabile, che il 28 aprile 2017 si fonde con Assoelettrica, dando vita ad Elettricità Futura, la principale associazione del mondo elettrico italiano, di cui è vicepresidente. È stato membro del Consiglio di WindEurope (già EWEA – European Wind Energy Association) ed è attualmente membro di numerosi circoli italiani ed europei, oltre che consigliere di varie associazioni e membro del Consiglio Generale di Confindustria.