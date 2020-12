Lo riporta Eurostat. Sesta l'Italia, con aumenti dell’elettricità intorno ai 22 euro. La Bulgaria è lo Stato con i prezzi medi dell'elettricità per uso domestico più bassi, mentre la Germania segna i più alti

Nella prima metà del 2020 i prezzi medi dell'elettricità domestica in Ue hanno fatto segnare un leggero calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando da 21,6 euro per 100 kWh a 21,3 euro per 100 kWh. Stabili invece i prezzi medi del gas, a 6,6 euro per 100 kWh. Lo riporta Eurostat. I cali più significativi dei prezzi del gas si sono osservati nei Paesi Bassi (-31%), in Lettonia (-12,8%) e Slovenia (-11,4%). All'estremo opposto, gli aumenti maggiori si sono registrati in Lituania (+13,6%), Polonia (+12,9%) e Lussemburgo (+10,5%).

In termini assoluti, la Bulgaria è lo Stato membro con i prezzi medi dell'elettricità per uso domestico più bassi (10 euro per 100 kWh), mentre la Germania segna i più alti (30,4 euro). Sesta l'Italia, intorno ai 22 euro. Per quanto riguarda i prezzi del gas, il calo più importante è stato registrato in Lettonia (-29,4%), mentre l'aumento maggiore nei Paesi Bassi (+8%). Espressi in euro, i prezzi medi del gas per uso domestico più bassi si rilevano in Lettonia, Ungheria e Romania (ciascuno 3,2 euro per 100 kWh) e i più alti nei Paesi Bassi (10 euro). Quinta l'Italia (7,2 euro).