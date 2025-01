Una causa durata dieci anni per l'attività estrattiva e di scavo non autorizzati nell'Osage Mineral Estate, presso la Riserva Osage senza contratto di locazione

L’Enel dovrà rimuovere un parco eolico da una riserva indiana in Oklahoma per aver effettuato una serie di scavi non autorizzati utilizzando una quantità di minerali presenti nell’area come riempimento e posizionate attorno alle fondamenta delle turbine eoliche. Così ha deciso un giudice – apprendiamo da una nota dell’Ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto settentrionale dell'Oklahoma - dopo che nel novembre 2014 gli Stati Uniti hanno avviato questa causa chiedendo un giudizio dichiarativo, un'ingiunzione e danni monetari per l'attività estrattiva e di scavo non autorizzati nell'Osage Mineral Estate (Ome), senza un contratto di locazione, da parte degli imputati Osage Wind, Enel Kansas ed Enel Green Power North America. La giudice Jennifer Choe-Groves ha ordinato di rimuovere il parco eolico dalla tenuta mineraria di Osage e di riportarlo alle condizioni precedenti entro il 1° dicembre 2025.



La storia

La nazione Osage è una tribù indiana riconosciuta a livello federale e la Riserva Osage fu istituita nel 1872. Nel 1906, il Congresso emanò l'Osage Act, separando la tenuta di superficie dalla tenuta mineraria nella Contea di Osage. La tenuta mineraria di Osage fu posta in un trust a beneficio della nazione Osage. Con l'approvazione del segretario degli Interni, l'atto consentì alla nazione Osage di emettere contratti di locazione per tutto il petrolio, il gas e altri minerali con regolamenti specifici applicabili all'estrazione mineraria non petrolifera e di gas.

In qualità di fiduciario dell'Osage Mineral Estate (Ome), gli Stati Uniti sono incaricati della sua amministrazione e protezione e sono autorizzati a intentare cause per conto dell'Ome per adempiere alle responsabilità fiduciarie di protezione delle sue risorse e massimizzazione dei benefici economici per i suoi beneficiari. L'Osage Minerals Council (Omc) è un'agenzia indipendente all'interno della Osage Nation, istituita dalla Osage Nation Constitution. L'Omc ha diverse responsabilità, tra cui la negoziazione di contratti di locazione per lo sviluppo e l'estrazione di minerali dall'Ome.



L’arrivo di Enel

A partire dal 2010, Enel ha preso in affitto circa 8.400 acri di diritti di superficie nella contea di Osage, Oklahoma, per costruire un parco eolico (Osage Wind), completando in definitiva 84 turbine eoliche e infrastrutture associate. Lo scavo per 82 turbine ha comportato l'uso di esplosivi per creare crateri profondi oltre 10 piedi e larghi 60 piedi per installare fondamenta in cemento armato. Sono state progettate e utilizzate notevoli quantità di minerali di Osage come riempimento e posizionate attorno alle fondamenta delle turbine eoliche. Gli Stati Uniti hanno presentato due richieste di giudizio dichiarativo e richieste per conversione, violazione e violazione continuata dell'Ome.

Il giudice Choe-Groves ha ritenuto gli imputati responsabili per tutte e cinque queste rivendicazioni nel dicembre 2023. Un processo per danni senza giuria è durato otto giorni nel maggio 2024 per quanto riguarda i danni monetari.