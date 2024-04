L’annuncio di Alperia riguarda una centrale idroelettica in Val Venosta per cui viene cercato un collaboratore

Un annuncio di lavoro che potrebbe interessare ai numerosissimi amanti della montagna stanchi di vivere in città che magari cerca un modo diverso di vivere e lavorare. Alperia Greenpower, la compagnia energetica altoatesina sta cercando un “collaboratore centrale elettrica con servizio occasionale di guardia per diga” in Val Venosta.



Le mansioni principali e requisiti

Tra le mansioni richieste ci sono quelle di esecuzione di lavori di ispezione e manutenzione negli impianti delle centrali idroelettriche, comprese le opere idrauliche. Verifica delle apparecchiature di controllo, protezione e comando, eliminazione di guasti e danni e servizio di reperibilità.

Il candidato deve aver conseguito il Diploma di scuola professionale o di scuola superiore in un settore tecnico come per esempio elettrotecnica/impiantistica/ meccanica. Esperienza professionale, preferibile in impianti industriali con interesse per la produzione di energia idroelettrica. Ma anche flessibilitá e orientamento al lavoro di squadra ma anche in autonomia, patente di guida B, conoscenza della lingua tedesca e italiana.