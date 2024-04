Gravi perdite a cinque centrali e l’amministratore delegato Timcenko ora chiede aiuto perché vengano inviati vecchi pezzi provenienti dalle centrali ex sovietiche

Dopo i pesanti attacchi alle infrastrutture elettriche ucraine da parte di missili e droni russi, avvenuti tra il 22 e il 29 marzo, Dtek, la compagnia elettrica ucraina che ha perso l’80% della produzione, ha fatto il punto sull’entità dei danni alle attrezzature e cosa servirebbe per ricostruire l’infrastruttura. Il bilancio dei danni agli asset di Dtek e la sua ricostruzione ammonterebbe a circa 181 milioni di dollari - leggiamo in un articolo su Smart Energy.com. Secondo la compagnia energetica privata, gli attacchi nemici alle infrastrutture elettriche ucraine sono diventati negli ultimi tempi molto più accurati e concentrati, infliggendo danni maggiori alle apparecchiature vitali.



Gli attacchi

Una settimana fa, tre delle centrali termoelettriche della compagnia energetica sono state colpite durante la notte da un attacco missilistico e di droni, danneggiando attrezzature e ferendo un lavoratore; una settimana prima, metà della capacità di generazione disponibile della società era stata distrutta in quello che chiamano il più grande assalto russo al sistema energetico ucraino dall’inizio dell’invasione nel 2022.

Cinque delle sei centrali Dtek in funzione prima di questa settimana hanno subito gravi danni. Parlando a Smart Energy International, il direttore esecutivo di Dtek, Dmytro Sakharuk, ha commentato come, a seguito degli attacchi, “molte apparecchiature siano state danneggiate, ora sono necessarie molte attrezzature che non potevano essere sostituite rapidamente. “Stiamo parlando di trasformatori, turbine, attrezzature per sale controllo, ecc., che servono per gestire il dispacciamento dell’energia elettrica. “A seguito degli attacchi, fino all’80% della nostra capacità di produzione disponibile è stata distrutta o gravemente danneggiata. Se parliamo di capacità installata, è circa il 50%. Ora siamo riusciti a capire cosa è stato gravemente danneggiato e cosa può essere riparato. Abbiamo fatto alcuni test per capire quali attrezzature sono sopravvissute e ora stiamo cercando di mettere in funzione quelle che sono state meno danneggiate”. Secondo Sakharuk, nelle regioni in cui le infrastrutture erano gravemente danneggiate, le interruzioni sono state attuate come misura di emergenza per bilanciare domanda e offerta. Ad esempio, il 4 aprile scorso a Kharkiv, ha affermato Sakharuk, c'erano circa 250.000 persone senza accesso all'elettricità a causa di continue interruzioni, ha affermato Sakharuk, poiché non è possibile produrre o trasferire elettricità.



La richiesta dell’ad

Commentando in un comunicato, l’amministratore delegato di Dtek, Maxim Timcenko, ha chiesto al mondo “forniture di emergenza di apparecchiature energetiche da partner industriali e governi stranieri e investimenti a lungo termine per costruire una generazione distribuita che sia meno vulnerabile agli attacchi”. L'azienda ha anche considerato la possibilità di utilizzare apparecchiature provenienti da vecchie centrali elettriche europee, costruite ai tempi dell'Unione Sovietica, la maggior parte delle quali ora sono chiuse. “Ci sono diversi paesi in cui si possono trovare tali impianti – la maggior parte di essi sono chiusi e contengono attrezzature che possono essere smantellate e trasferite in Ucraina da luoghi come Bulgaria, Romania, Grecia, Lituania, Estonia e altri paesi. "Ciò che sarebbe sicuramente di aiuto sarebbe se potessimo accedere a questi siti per indagare su cosa potremmo utilizzare perché la produzione di nuove apparecchiature può richiedere più di 12 mesi, a seconda del tipo."