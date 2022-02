L’operazione in ambito idroelettrico rientra nella partnership con il gruppo L&L, che ha sviluppato e ceduto la maggioranza degli asset. Gli impianti sono in Lombardia ed Emilia

Green Arrow Capital SGR, tra i principali operatori italiani indipendenti attivi negli investimenti alternativi, ha perfezionato tramite il Fondo Green Arrow Infrastructure of the Future l’acquisizione di quattro impianti idroelettrici entrati in funzione nel 2021 e situati tra Lombardia ed Emilia-Romagna. L’accordo con L&L, che ha sviluppato gli asset, rappresenta un ulteriore step della partnership avviata nel 2019 tra i due operatori e prevede l’acquisizione da parte del fondo GAIF di una quota di maggioranza degli asset da L&L, che resterà azionista degli impianti.



Gli impianti

Gli impianti sono ad acqua fluente, con un basso impatto ambientale e non alterano le portate naturali. Le centrali produrranno ogni anno energia rinnovabile sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 1.900 famiglie, con una riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 3.200 tonnellate annue. L’operazione conferma la leadership di Green Arrow Capital nelle rinnovabili in Italia e l’interesse del Gruppo per la produzione di energia da fonte idroelettrica. A partire dal 2019, infatti, GAC ha avviato numerose attività nel settore, realizzando, negli ultimi diciotto mesi, dieci nuovi impianti idroelettrici di piccola e media taglia, investendo su acquedotti e briglie esistenti. In quest’ambito, il Fondo GAIF vanta diritti di esclusiva su oltre 20 impianti in costruzione e in fase avanzata di sviluppo.