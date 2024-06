Il dato non destagionalizzato fa segnare un +6,79% su aprile. Bene carta e siderurgia, un forte calo per la meccanica -17%

Consumi elettrici industriali italiani in rialzo apparente in maggio rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Questo almeno dicono i dati non destagionalizzati e corretti per l’effetto calendario pubblicati da Terna. In particolare l’indice Imcei, che prende in esame la domanda di circa 1.000 imprese energivore connesse direttamente alla rete di alta tensione, ha registrato un aumento dell’1,38%, mentre il raffronto rispetto al mese precedente evidenzia un +6,79%.

In aprile l’Imcei aveva fatto segnare un +1% annuo, divenuto però -1,4% una volta destagionalizzato e corretto per l’effetto calendari.

Riguardo ai singoli settori, sono in positivo in particolare il cartario (+8%) e la siderurgia (+7%) mentre i ribassi più marcati riguardano meccanica (-17%), ceramiche/vetrarie (-13%) e metalli non ferrosi (-7%). A livello regionale, l’aumento maggiore si rileva in Calabria (+61% e 5 GWh) mentre il calo più netto è della Liguria (-17% e 39 GWh).