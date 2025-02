Chiesta l’autorizzazione di un nuovo impianto a ciclo combinato per il gruppo 8 ad alta efficienza per l’impianto da 920 MW

A2A Gencogas ha presentato istanza di autorizzazione per la modifica della centrale termoelettrica di Cassano d’Adda (Milano) che prevede la realizzazione di un “nuovo ciclo combinato gruppo 8 ad alta efficienza in sostituzione dell’esistente”. Lo apprendiamo da un decreto direttoriale di autorizzazione del ministero dell’Ambiente.



Le caratteristiche dell’impianto

Dal documento si apprende che il progetto di cui si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica, a seguito degli aggiornamenti e delle integrazioni porterà alla realizzazione di un nuovo ciclo combinato alimentato a gas presso i Comuni di Cassano d’Adda e Truccazzano (Milano), denominato CCTG8, avente una potenza termica di circa 1.464 MW e una potenza elettrica lorda di circa 920 MW (in ciclo combinato), che sostituirà il ciclo combinato esistente CC2 il quale verrà messo fuori servizio, ma con la previsione di utilizzare il più possibile gli impianti ausiliari e le infrastrutture già presenti in centrale.