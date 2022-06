Sotto stress la rete di Milano che, dalla scorsa settimana, ha fatto registrare blackout e interruzioni in molti quartieri a nord della città, poi estesi anche in zone più centrali

Nell’ultima settimana a Milano è stato registrato un aumento dei consumi di energia elettrica di oltre il 35% rispetto al mese precedente e del 10% rispetto a un anno fa. Le alte temperature degli ultimi giorni, secondo quanto rende noto Unareti che si occupa della rete elettrica cittadina, decisamente al di sopra della media stagionale, hanno impattato considerevolmente sui consumi di energia. I picchi dei consumi che si stanno registrando, tipici del periodo estivo e legati anche all’elettrificazione dei consumi in corso nella città di Milano, influenzano lo stress della rete.



Uso consapevole

È stata quindi lanciata una campagna di sensibilizzazione sull’uso consapevole dell’energia, suggerendo piccoli accorgimenti per ridurre i consumi. Per non sprecare energia gli impianti di condizionamento, il cui utilizzo ideale è con porte e finestre chiuse e il sistema di deumidificazione attivato, non andrebbero impostati ad una temperatura inferiore a 27°. Gli elettrodomestici più energivori come lavatrici e lavastoviglie andrebbero avviati durante le ore notturne - quando è minore la richiesta di potenza elettrica -, scegliendo programmi a basse temperature e basso consumo. È inoltre sempre utile avere comportamenti sostenibili che consentono di limitare anche i piccoli sprechi, come lo spegnimento, senza mantenere in stand-by, delle apparecchiature non in uso.



Potenziato il pronto intervento

Unareti ha potenziato il numero delle squadre di pronto intervento per far fronte ad eventuali guasti sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica della città. Per fronteggiare il periodo estivo, Unareti ha anche investito per migliorare l’organizzazione del pronto intervento: sono aumentati i laboratori mobili, necessari per le attività di ricerca del guasto, e le squadre di scavo, essenziali laddove si verifichino problemi complessi che isolano le utenze. È stato inoltre raffinato il processo di gestione e prioritizzazione delle segnalazioni, nonché il sistema delle manovre effettuate sulla rete elettrica dalla sala controllo per rendere più rapide ed efficaci le rialimentazioni delle utenze distaccate.