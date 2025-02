L’avvio operativo sul mercato del giorno prima in ambito single day-ahead coupling, avverrà nel giorno di trading 11 giugno, con data di consegna 12 giugno 2025

A partire dall’11 giugno la borsa elettrica del Gestore dei mercati energetici avvierà le quotazioni ogni quarto d’ora: lo rende noto il Gme facendo seguito a quanto illustrato nel corso del market coupling consultative group. L’avvio operativo sul mercato del giorno prima in ambito single day-ahead coupling dei prodotti con market time unit (che sta per unità di tempo minima rilevante ai fini dei mercati dell'energia elettrica ndr) pari a 15 minuti, avverrà nel giorno di trading 11 giugno, con data di consegna 12 giugno 2025. Contestualmente all’avvio dei prodotti con market time unit pari a 15 minuti, il Gme, come già anticipato nel DCO n 01/2024, renderà altresì disponibili sul mercato del giorno prima i prodotti con intervallo di tempo di mercato pari a 30 minuti, oltre ai prodotti con intervallo di tempo di mercato pari a 60 minuti già previsti.

I test

Al riguardo, Gse rende noto che, a partire dal 31 marzo, per sperimentare questi nuovi prodotti il Gme organizzerà un periodo di prove in bianco con gli operatori di mercato.