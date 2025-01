Nella provincia dell’Alta Vienne un decreto prefettizio vieta alle turbine eoliche di funzionare durante il giorno perché producono interferenze con il segnale televisivo

Negli ultimi mesi, a Magnac-Laval, nel nord dell'Alta Vienne, il segnale della televisione è stato oscurata in più di 80 case. All'origine del problema c’è l'installazione di sei turbine eoliche lo scorso settembre, le quali hanno interrotto la ricezione. Da allora, la loro attività è stata sospesa durante il giorno. Il sindaco Xavier Guibert si è rivolto alla prefettura, la quale ha ordinato che entro due settimane venissero fermate le turbine eoliche.

È interessata dal bizzarro fenomeno solo la televisione digitale terrestre (dtt) mentre non ha disturbi la ricezione televisiva tramite fibra. Un’azienda famiglia per famiglia sta sostituendo le antenne tv per passare alle parabole e consentire la ripresa del servizio tv. In attesa che tutto torni alla normalità, un decreto prefettizio ha ordinato al gestore delle pale eoliche di interrompere la rotazione delle pale durante il giorno, dalle 6 del mattino alle 23.