La startup, nata da un’operazione di innovazione e sviluppo del Gruppo A2A, annuncia il lancio del suo servizio di fornitura di energia. Funzionerà come un abbonamento: ogni cliente ottiene una rata personalizzata al centesimo

NeN, il primo fornitore di energia 100% digitale e 100% green del mercato italiano, ha lanciato il suo servizio di fornitura elettrica e di gas. A metà tra una tech company e una energy company – tanto da definirsi “la prima startup EnerTech in Italia” – NeN è profondamente diversa dai tradizionali fornitori di energia. Nasce infatti con l’obiettivo di esprimere al meglio i valori di digitalizzazione, semplicità e trasparenza e per offrire una fornitura davvero green e sostenibile, con energia proveniente solo da fonti solari, eoliche e idriche diffuse sul territorio italiano.



Grazie alla sua piattaforma digitale, NeN semplifica enormemente l’intera esperienza di gestione della fornitura di luce e gas. Lo smartphone e il pc sostituiscono interamente la burocrazia, i moduli da compilare a mano e le tradizionali bollette difficili da capire: con NeN basta una scansione dell’ultima bolletta per dare il via al tanto famigerato “switch”. Non solo: NeN elimina i conguagli “a sorpresa” e le voci di costo criptiche, attraverso la creazione di un’offerta di fornitura che funziona come un abbonamento: ogni cliente ottiene una rata personalizzata al centesimo, basata sui propri consumi e all inclusive, che garantisce prevedibilità della spesa domestica per ogni anno di fornitura.



L’app di NeN, inoltre, permetterà all’utente di monitorare i consumi in qualsiasi momento: questo renderà le eventuali variazioni alla rata dell’anno successivo prevedibili, ma, soprattutto, aiuterà l’utente a capire l’origine dei propri consumi, migliorando abitudini e comportamenti quotidiani in ottica di un uso efficiente e responsabile dell’energia. “NeN nasce per trasformare radicalmente l’esperienza di gestione e fornitura dell’energia. La digitalizzazione sta cambiando completamente l’approccio ai servizi del cliente, che ha aspettative sempre più alte e vuole semplicità, velocità e trasparenza; il settore dell’energia è fermo a modelli tradizionali, e non offriva nulla che rispondesse a questi bisogni - spiega Stefano Fumi, CEO di NeN. - Il mondo energy è in grande fermento, con la liberalizzazione definitiva dei servizi di energia e gas prevista per il 2022: ci sembrava il momento migliore per lanciare un progetto così innovativo e offrire all’utente un’alternativa. Il mercato è affollato, ma abbiamo obiettivi importanti: puntiamo a 50.000 utenti domestici nei primi 12 mesi, che auspichiamo diventino più di 500.000 entro il 2024”.



A ulteriore garanzia degli utenti, la presenza e il coinvolgimento nell’assetto societario della startup del gruppo A2A, che ha creduto nell’idea e ha scelto di sostenere e investire nel progetto, con un’operazione di corporate entrepreneurship: “Abbiamo dato vita ad un’iniziativa dotata dell’autonomia, agilità e velocità necessarie ad interpretare in modo autenticamente innovativo necessità emergenti dal mercato - commenta Valerio Camerano, Amministratore Delegato di A2A. - In un certo senso NeN vuole anche essere il nostro contributo di investimento, sviluppo e ripartenza in questa delicata fase che vive il nostro paese, contribuendo a dare più certezza e affidabilità ai bisogni concreti di individui e famiglie”.



“Nasciamo dal gruppo A2A ma ci sentiamo una tech company: abbiamo aggiunto all’esperienza energy un team eterogeneo, disegnato per creare prodotti digitali. E poi ci siamo concentrati sul creare un’offerta nuova, di valore per le persone, che rispetti l’ambiente” commenta Daniele Francescon, 32 anni, uno dei pionieri di NeN, ora Head of Growth. Il servizio di fornitura elettrica e di gas di NeN è attivo in tutta Italia: è possibile ottenere una rata personalizzata in pochi minuti sul sito nen.it o, a breve, scaricando l’app NeN, disponibile per iOs e Android.