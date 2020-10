La commissione di regolamentazione dell'energia elettrica nigeriana ha fatto sapere di volerer rimandare di due settimane la proposta di aumento per la popolazione

La Nigeria ha sospeso il controverso aumento delle tariffe dell'energia elettrica come parte dell'accordo per scongiurare lo sciopero generale dei sindacati. La commissione di regolamentazione dell'energia elettrica nigeriana ha fatto sapere che rimanda di due settimane – fino alla metà di ottobre - l'incremento delle tariffe per un accordo definito con il mondo del lavoro. L'aumento delle tariffe elettriche è arrivato con quello della benzina dopo che le autorità hanno cancellato il costoso sussidio per il carburante. La stangata ha portato i sindacati guidati dal Congresso del lavoro nigeriano a indire uno sciopero generale per costringere il governo a fare marcia indietro sugli incrementi.



Lo sciopero, previsto da lunedì, è stato revocato all'ultimo momento dopo negoziati con il governo nel fine settimana. In Nigeria è frequente l'interruzione di corrente elettrica, tanto che aziende e abitazioni devono affidarsi a costosi generatori per dotarsi di energia. Il governo insiste nel non poter indirizzare grandi somme ai sussidi con i prezzi bassi del petrolio, il cui costo è stato colpito dalla pandemia. Tale fenomeno ha privato il più grande produttore africano di greggio di un'enorme fetta delle proprie entrate.