Secondo l’aggiornamento del nuovo report di ANIE Rinnovabili, si trovano soprattutto in Lombardia e i più diffusi risultano essere quelli a base di Litio

Sono quasi 37mila i sistemi di accumulo installati in Italia, esattamente 36.896. La potenza complessiva dei sistemi di accumulo installati è pari a 170 MW, mentre la capacità massima utilizzata si attesta sui 267 MWh. Ad eccezione di un sistema di accumulo stand-alone, tutti gli altri sistemi installati risultano abbinati a impianti fotovoltaici di taglia residenziale (potenza inferiore o uguale ai 10 kW). È quanto emerge dall’aggiornamento del nuovo report “Osservatorio sistemi di accumulo” di ANIE Rinnovabili, pubblicato a fine ottobre, che presenta il trend delle installazioni di energy storage in Italia registrati dal sistema Gaudì di Terna.



Il picco in estate

I dati mensili del 2020 mostrano un calo delle installazioni nei soli mesi di marzo e aprile, attribuibile al rallentamento delle attività a causa del lockdown, compensato però dal picco delle installazioni nei mesi di giugno e luglio 2020. Nonostante l’emergenza, le famiglie hanno comunque deciso di investire nel comparto utilizzando la detrazione fiscale del 50% e, grazie agli operatori di settore, a fine ottobre 2020 è stato installato un numero di sistemi di accumulo equivalente a quello dell’intero 2019.



I più diffusi sono a base di litio

I sistemi di accumuli più diffusi risultano essere quelli a base litio (96% circa del totale) seguiti dal piombo (4% circa). Tra le altre tecnologie spiccano i supercondensatori. Si osserva che la quasi totalità (99%) dei sistemi di accumulo è di taglia < 20 kWh, con una netta prevalenza dei sistemi di capacità inferiore o uguale ai 5 kWh (44%) e di quelli compresi nel range tra 5 kWh e 10 kWh (40%). Per quanto riguarda la tipologia di configurazione, i sistemi di accumulo sono prevalentemente installati lato produzione in corrente continua (56%) e tale configurazione sta registrando una crescita negli ultimi anni per sempre più frequenti interventi sugli impianti esistenti. Risultano altresì installati il 14% lato produzione in corrente alternata e il 30% lato post-produzione.



Spicca la Lombardia

La Lombardia è la regione con il maggior numero di sistemi installati (11.366 SdA per una potenza di 47,2 MW e capacità di 78,9 MWh), seguita dalla Regione Veneto con 6.206 SdA per una potenza di 28,1 MW e capacità di 47,7 MWh, dalla Regione Emilia Romagna con 3.847 SdA (corrispondenti a una potenza di 19,2 MW e capacità di 29.6 MWh), dal Piemonte con 2.647 storage (corrispondenti a 14,4 MW e 2,5 MWh) e dal Lazio con 2.014 storage (corrispondenti a 9,2 MW e 13,7 MWh).