Dovrà ora essere valutata dal punto di vista giuridico in attesa di essere proposta come disegno di legge

La legge delega sul nucleare sta per essere trasmessa dal ministero dell’Ambiente alla presidenza del Consiglio per le valutazioni di ordine giuridico, dopo di che verrà proposta come disegno di legge. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervistato da Rainews24.

Pichetto ha parlato anche di rifiuti nucleari precisando che sulle scorie derivanti da centrali “stiamo trattando –leggiamo su AGEEI - con la Francia le modalità di prolungamento del contratto che può significare la possibilità che le scorie delle centrali di prima e seconda generazione non siano più scorie ma combustibile per gli small reactor, “Sul fronte dei rifiuti di ordine ospedaliero e civile che abbiamo suddivisi in centinaia di depositi su 22 siti si prosegue nella valutazione della Carta nazionale da parte della Commissione Via-Vas” sulla base della quale “il Consiglio dei ministri farà poi le proprie valutazioni.