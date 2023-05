L’obiettivo è di incentivare la realizzazione di almeno 7.500 colonnine di ricarica sulle superstrade

Sono stati pubblicati sul sito del MASE i bandi per accedere ai fondi previsti dal PNRR per sostenere la realizzazione di nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici sulle superstrade e nei centri urbani.

Le misure

Nello specifico la Misura “Installazione di infrastrutture di ricarica” (Missione 2 - Componente 2) prevede due Decreti con l’obiettivo di massimizzare la diffusione sul territorio nazionale delle infrastrutture di ricarica: il DM 10 del 12 gennaio 2023 promuove la realizzazione di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica nei centri urbani attraverso un sostegno in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili.

Il DM 11 del 12 gennaio 2023 ha l’obiettivo di incentivare la realizzazione di almeno 7.500 colonnine di ricarica sulle superstrade, attraverso un sostegno in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili.



Obiettivi

La misura intende incentivare complessivamente la realizzazione di oltre 21mila colonnine di ricarica entro il 2025. È possibile presentare la domanda al GSE per l’accesso alle agevolazioni fino alle ore 21:59 del 9 giugno prossimo.