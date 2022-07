Il nuovo rapporto dell'AIE sul mercato dell'elettricità mostra un tasso di crescita inferiore a quello dello scorso anno

Rallenta nettamente la crescita della domanda globale di elettricità, per la quale nel 2022 era attesa una crescita del 2,4%, dopo il +6% dello scorso anno, tornando in linea con il tasso di crescita medio nei cinque anni precedenti la pandemia di Covid-19. Lo si legge nel nuovo rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia (Iea) sul mercato dell'elettricità: l'analisi mostra anche come, laddove la domanda dovrebbe mantenersi su un percorso di crescita simile nel 2023, le prospettive sono offuscate da turbolenze economiche e incertezza sui prezzi dei carburanti. Per Keisuke Sadamori, direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) per i mercati energetici e la sicurezza, "il mondo è nel mezzo della prima vera crisi energetica globale, innescata dall'invasione russa dell'Ucraina, e il settore elettrico è uno dei più gravemente colpiti".



La corsa agli investimenti nelle rinnovabili

L'Agenzia sottolinea come gli investimenti in infrastrutture "sono destinati a far aumentare la produzione globale di energia rinnovabile di oltre il 10% nel 2022, rimpiazzando parte della produzione di combustibili fossili". Nonostante il calo del 3% del nucleare, la produzione a basse emissioni di carbonio aumenterà complessivamente del 7% e, di conseguenza, le emissioni di anidride carbonica del settore elettrico globale dovrebbero diminuire nel 2022 dal massimo storico raggiunto nel 2021, anche se di meno dell'1%. Nella prima metà del 2022, continua l'analisi, i prezzi medi del gas naturale in Europa erano quattro volte più alti rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre i prezzi del carbone erano più del triplo, con il risultato che i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono più che triplicati in molti mercati. L'indice dei prezzi dell'IEA per i principali mercati all'ingrosso di elettricità a livello mondiale ha raggiunto livelli doppi rispetto alla media del primo semestre del periodo 2016-2021.



Il nuovo peso del carbone

A causa dei prezzi elevati del gas e dei problemi sulla fornitura, "il carbone sta sostituendo il gas naturale per la produzione di energia nei mercati in cui è presente una capacità inutilizzata delle centrali a carbone, in particolare nei Paesi europei che cercano di porre fine alla loro dipendenza dalle importazioni di gas russe. Per garantire l'approvvigionamento energetico dopo l'invasione russa dell'Ucraina, alcuni Paesi europei hanno ritardato i piani di eliminazione graduale del carbone e revocato le restrizioni imposte al carbone". A livello globale, "il consumo di carbone per l'energia dovrebbe aumentare leggermente nel 2022 poiché la crescita in Europa è bilanciata dalle contrazioni in Cina, a causa della forte crescita delle rinnovabili e solo un modesto aumento della domanda di elettricità, e negli Stati Uniti, a causa dei vincoli sull'offerta e capacità della centrale a carbone". La previsione è che l'energia a gas diminuirà del 2,6%, dal momento che i cali in Europa e in Sud America superano la crescita in Nord America e Medio Oriente.