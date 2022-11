Lo evidenzia un nuovo report DNV dal titolo “Demand-side flexibility in the EU: Quantification of benefits in 2030”, 71 miliardi di euro risparmiati ogni anno direttamente dai consumatori

Nel 2030 i consumatori dell’Unione Europea potrebbero risparmiare 71 miliardi di euro, con risultati simili negli anni successivi, qualora la flessibilità della domanda (DSF) venisse pienamente sfruttata. Lo evidenzia un nuovo report DNV pubblicato da smartEn – Smart Energy Europe e supportato da Eaton, Enel X, EDF e Voltalis. Il report, dal titolo ‘Demand-side flexibility in the EU: Quantification of benefits in 2030’, mira a colmare un gap considerevole, poiché finora non è mai stata effettuata una valutazione completa del potenziale della DSF all’interno dell’UE. Si tratta di un’efficace analisi sull’entità delle riduzioni delle emissioni e sul taglio dei costi che si potrebbero ottenere se le famiglie e le aziende fossero messe in condizione e incoraggiate a svolgere un ruolo più attivo nel mercato dell’energia.



I risultati

Prendendo in considerazione uno scenario in cui la flessibilità della domanda venisse sfruttata appieno da edifici, veicoli elettrici e industria, nel 2030 verrebbero raggiunti, tra gli altri, i seguenti risultati: 37,5 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra risparmiate ogni anno; da 11,1 a 29,1 miliardi di euro risparmiati ogni anno in termini di investimenti nella rete di distribuzione; 71 miliardi di euro risparmiati ogni anno direttamente dai consumatori; la riduzione delle energie rinnovabili si attesterebbe a meno 61% (15,5 TWh); 2,7 miliardi di euro risparmiati ogni anno per rispondere ai picchi nella domanda. Michael Villa, Executive Director di smartEn, dichiara: “Siamo molto soddisfatti del fatto che, tra gli interventi di Emergency Market Design, sia stato introdotto un obiettivo di riduzione dei picchi di richiesta di energia elettrica, così da favorire un consumo flessibile sulla base dei diversi momenti della giornata. Come sottolineato nello studio DNV, è fondamentale che i consumatori assumano un ruolo attivo sin da subito per contrastare questa situazione di emergenza e proseguano il proprio impegno anche nel 2030, per contribuire all’integrazione dell’elettricità rinnovabile e raggiungere il nostro obiettivo di riduzione di 55GHG in modo economicamente vantaggioso”.



Il report completo è disponibile qui. https://smarten.eu/demand-side-flexi...