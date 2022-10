I reattori potrebbero essere riavviati per garantire la sicurezza della centrale, con il freddo in arrivo

L'operatore nucleare statale ucraino Energoatom sta valutando la possibilità di riavviare due unità della più grande centrale nucleare europea di Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe dall'inizio di marzo. Il presidente di Energoatom, Petro Kotin, ha dichiarato all'Associated Press che l'ultimo reattore operativo dell'impianto è stato spento l'11 settembre.



Garantire la sicurezza

Ora i reattori potrebbero essere riavviati per garantire la sicurezza della centrale, visto che il freddo sta per arrivare: "Se la temperatura è bassa, tutto si congela all'interno. Le apparecchiature di sicurezza saranno danneggiate", ha detto. "Quindi è necessario un riscaldamento e l'unico riscaldamento verrà dal reattore in funzione", ha spiegato Kotin, aggiungendo che l'operatore potrebbe approvare la decisione di riavviare i reattori già questo mercoledì. "Al momento stiamo valutando tutti i rischi. E questo dipende dalle condizioni meteorologiche. In realtà non abbiamo molto tempo per farlo", ha affermato Le unità di potenza della centrale erano state spente a causa dei problemi di alimentazione dell'impianto, poiché tutte le linee elettriche che collegano la centrale ai sistemi di alimentazione ucraini sono state danneggiate dai bombardamenti russi.