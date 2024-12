Lo evidenziano i dati del rapporto Osservatorio sistemi di accumulo di Anie Federazione. In aumento il segmento utility scale che cresce per numero di installazioni (+133%), potenza (+532%)

Cresce il segmento dei grandi impianti, mentre si sta esaurendo la spinta del residenziale trainato dal Superbonus. È quanto si apprende dall’aggiornamento del rapporto Osservatorio sistemi di accumulo di Anie Federazione, aderente a Confindustria, che presenta il trend delle installazioni di accumulo elettrico ed energetico in Italia registrati dal sistema Gaudì di Terna.



Analisi di mercato

Confrontando i dati dei primi 9 mesi del 2024 con il medesimo periodo del 2023 emerge il segmento dei grandi impianti di taglia utility che cresce per numero di installazioni (+133%), potenza (+532%) e capacità (+2877%) grazie in particolare dell’entrata in esercizio di impianti merchant e impianti aggiudicatisi le aste del capacity market. All’opposto si assiste all’ulteriore rallentamento del segmento residenziale, in frenata per numero di installazioni (-25%), potenza (-31%) e capacità (-29%). Segnale questo che l’effetto generato dal superbonus può dirsi ormai concluso. In flessione anche il segmento commerciale industriale per numero di installazioni (-18%), potenza (-29%) e capacità (-11%).



Analisi dati cumulati

Al 30 settembre 2024 risultano installati 692.386 sistemi di accumulo, per una potenza complessiva di 5.034 MW e una capacità massima di 11.388 MWh. La tecnologia più diffusa continua quella a ioni di litio (99% del totale). La quasi totalità (92%) degli impianti è di taglia inferiore ai 20 kWh, con una netta prevalenza dei sistemi di capacità compresa tra 10 e 15 kWh (37%) e di quelli con capacità compresa tra 5 kWh e 10 kWh (36%). Il 99% dei sistemi di accumulo ha taglia di potenza inferiore ai 20 kW di cui la maggior parte ha una taglia inferiore ai 10 kW (92%).

La principale configurazione utilizzata per gli accumulatori è quella “lato produzione in corrente continua”, che ricopre l’91% del totale, mentre quella “lato produzione in corrente alternata” e quella “lato post produzione” ricoprono il 4% e il 5%.

Il 99,9% dei sistemi risulta abbinato a un impianto fotovoltaico, di cui il 99,1% di taglia residenziale. La Lombardia è la regione con il maggior numero di sistemi installati (122.139 sistemi di accumulo per una potenza di 771 MW e una capacità di 1.538 MWh), seguita dal Veneto (85.527 per 545 MW e 1.203 MWh) e dall’Emilia-Romagna (65.048 per 531 MW e 1.330 MWh).



Dati gennaio-settembre

Le installazioni si attestano a 168.550 unità per una potenza di 1.591 MW e una capacità di 4.387 MWh. Analizzando la tipologia di configurazione, si conferma lo spostamento delle nuove installazioni verso quelle “lato produzione in corrente continua” rispetto ai periodi precedenti. Nel terzo trimestre 2024 questa configurazione ricopre il 95% del numero di installazioni, mentre le configurazioni “lato produzione in corrente alternata” e “lato post produzione” contribuiscono per il 2% e il 3%.

Se guardiamo invece alla distribuzione percentuale per potenza, il 60% consiste nella configurazione “lato produzione in corrente continua”, il 38% nella configurazione “lato post produzione” e il restante 2% “lato produzione in corrente alternata.

Infine, la distribuzione percentuale per capacità ci indica che il 45% consiste nella configurazione “lato produzione in corrente continua”, il 54% nella configurazione “lato post produzione” e il restante 1% “lato produzione in corrente alternata”.

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sardegna sono le regioni che consolidano un segno positivo confrontando il terzo trimestre 2024 e il terzo trimestre 2023. Tutte le altre regioni registrano segni negativi o stabili.

Nel terzo trimestre 2024 le installazioni hanno registrato rispetto al secondo trimestre 2024 i seguenti valori: -26% in numero, -1% in potenza e +10% in capacità. Rispetto al terzo trimestre 2023 le installazioni del terzo trimestre dell’anno in corso risultano in calo in numero (-34%) mentre risultano in crescita se guardiamo alla potenza(+40%) e alla capacità (+136%).