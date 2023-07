Si cerca di capire se il Sistema informativo integrato, gestito da Acquirente Unico, possa avere carenze rispetto alle misure minime di sicurezza informatica

C’è un telemarketing illegale nei contratti energetici? La segnalazione e l’esposto presentato da alcune associazioni della filiera elettrica (consumatori e operatori) circa il fenomeno, sospettano che il Sistema informativo integrato, con tutti i dati relativi ai contratti energetici, possa avere carenze rispetto alle misure minime di sicurezza informatica.

Per questo motivo l’Acquirente Unico ha deciso di avviare “le verifiche necessarie collaborando con le autorità preposte”.

AU, gestore dei SII, avvierà un controllo per accertare che i dati dei consumatori finali, inclusi i numeri di telefono non possano circolare a seguito di deficienze del Sistema informativo, così come previsto dalla normativa sulla privacy e sui sistemi informatici della pubblica amministrazione.