Presentate le manifestazioni di interesse per accedere al meccanismo. Gli esiti saranno comunicati ai primi di aprile. Si realizzerà nuova capacità rinnovabile per 5 GW.

Sono state 559 le istanze presentate al Gse per accedere al meccanismo dell'Energy Release 2.0. Al termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, che si è chiuso il 3 marzo, sono stati coinvolti 3.400 consumatori industriali energivori. Il volume di energia elettrica richiesta supera i 70 Terawattora. Lo rende noto il ministero dell’Ambiente in una nota. Grazie all'Energy Release si potrà realizzare nuova capacità di energia da fonti rinnovabili per oltre 5 GW di potenza.

Nelle prossime settimane saranno svolte tutte le attività propedeutiche all'aggiudicazione dell'energia da parte del Gse che prevede l'assegnazione a ogni soggetto energivoro o aggregatore di una quota di energia rimodulata rispetto al volume previsto dal Bando. La comunicazione degli esiti sarà effettuata entro i primi giorni di aprile. Per il ministro Gilberto Pichetto "si tratta di un buon risultato, che dimostra l’efficacia di una misura di contenimento dei costi energetici del sistema industriale italiano”.