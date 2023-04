Partner nella costruzione dell'impianto, che non è stato danneggiato dalle violente scosse del terremoto dello scorso 6 aprile, è la società russa Rosatom

La Turchia avrà, ufficialmente dal prossimo 27 aprile, la sua prima centrale nucleare da 4.800 MW. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan spiegando che quel giorno assegnerà ufficialmente lo status di centrale nucleare all'impianto di Akkuyu, nella provincia di Mersin nel sud della Turchia. Il riconoscimento seguirà il rifornimento di combustibile alla centrale, specifica l'agenzia di stampa Anadolu. Partner nella costruzione dell'impianto, che non è stato danneggiato dalle violente scosse del terremoto dello scorso 6 aprile, è la società russa Rosatom. All’inaugurazione potrebbe essere presente anche il presidente russo Vladimir Putin secondo quanto affermato da Erdogan.

Il progetto in Tracia

Intanto prosegue l'idea di costruire una centrale nucleare anche in Tracia, in collaborazione con la Cina, la cui realizzazione era già stata annunciata nel 2018. Si tratta del terzo progetto di centrale nucleare per la Turchia dopo quello proposto a Sinop, sulla costa del mar Nero, i cui lavori non sono però iniziati. Inizialmente, doveva essere costruita con il Giappone ma nel 2020 Tokyo si è sfilata dal progetto, non ritenendolo economicamente vantaggioso. A quel punto è subentrata l'azienda statale russa per l'energia atomica Rosatom.