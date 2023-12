Il sistema utilizza un sistema di raffreddamento a elio che abbatte i costi e aumenta l'efficienza. La centrale di Shidao ha due reattori da 200 megawatt

La Cina sempre aver vinto la gara sui nuovi reattori nucleari, quelli di quarta generazione, con largo anticipo rispetto agli altri attori mondiali. È notizia di questi giorni infatti dell’avvio dell’impianto di Shidao Bay, nella regione orientare dello Shandong, alimentato da due reattori ad alta temperatura raffreddati a gas anziché ad acqua pressurizzata, il che lo rende più efficiente ed economico. A costruirlo è compagnia di Stato, State Nuclear Power Technology Corporation, Snptc.



Il vantaggio modulare

L’impianto cinese ha il grosso vantaggio di essere modulare, e pertanto facilmente installabile anche in contesti geologici particolarmente sfavorevoli, mentre le altre aziende che stanno investendo nel nucleare ritengono che la soluzione sia, almeno dal punto di vista dello sviluppo, troppo costosa.

I piccoli reattori modulari o Smr possono essere utilizzati per altre applicazioni che includono il riscaldamento, la desalinizzazione o il vapore per esigenze industriali. Le dimensioni molto compatte ne permetterebbero la collocazione in impianti industriali o vicino ai centri urbani.

Il cuore del reattore ad alta temperatura (Htr-Pm) è modulare di nuova generazione raffreddato a gas ad alta temperatura (Htgr) con un diametro esterno di 3 metri e un’altezza di 11 metri, il raffreddamento è a elio. Il reattore ha una sicurezza intrinseca, cioè in caso di qualsiasi anomalia cessa l’attività di reazione, con caratteristiche di sicurezza di quarta generazione.



Made in China

Il reattore nucleare di quarta generazione della Cina ha coinvolto oltre 500 aziende locali, conta su componenti al 90% prodotte internamente al territorio cinese, con importanti fondi statali che ne garantiscono la copertura economica. Per ora sarà limitato a una potenza di 200 Megawatt, ma è probabile che verrà ulteriormente aumentata, anche grazie alla modularità dell’impianto.