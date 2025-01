La previsione arriva dall'Agenzia Internazionale dell'Energia nel rapporto appena pubblicato “The Road to a New Era for Nuclear Energy”. Ci saranno 410 reattori operativi in più di 30 paesi

Il 2025 potrebbe essere l’anno dei record per l’energia nucleare che potrebbe avvicinarsi alla quota del 10% di energia generata nel mondo. A sostenerlo è l'Agenzia Internazionale dell'Energia-Agence internationale de l’énergie, ovvero International energy agency, nel rapporto appena pubblicato The Road to a New Era for Nuclear Energy. Sono oltre 70 i gigawatt di nuova capacità nucleare che si stanno realizzando in tutto il mondo, uno dei livelli più alti degli ultimi 30 anni. Nel 2023 la produzione di energia nucleare è stata pari a 2.742 TWh (terawattora, con 410 reattori operativi in più di 30 paesi) e si stima che nel 2024 abbia raggiunto le 2.843 TWh. Entro il 2025 dovrebbe arrivare a circa 2.900 TWh sulla scia del boom di richiesta energetica proveniente dall'industria e dai data center, e al ricorso all’intelligenza artificiale, sottolinea l'Aie.



Una nuova era

“Stiamo entrando in una nuova era per l'energia nucleare” ha dichiarato Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Aie, che ha ribadito: "Quest'anno, il 2025, la produzione di energia nucleare sarà la più alta della storia". Quest'anno, nel 2025, la produzione di elettricità nucleare sarà la più alta della storia', ha dichiarato Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Aie, aggiungendo che "sono in costruzione più di 70 gigawatt di nuova capacità nucleare a livello globale, uno dei livelli più alti degli ultimi 30 anni. Più di 40 Paesi nel mondo hanno in programma di espandere il ruolo del nucleare nei loro sistemi energetici".