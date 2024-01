La centrale di el-Dabaa sarà formata da quattro reattori in grado di generare complessivamente 4,8 gigawatt

È stata avviata la costruzione del quarto reattore nella centrale nucleare di Dabaa in Egitto. La realizzazione è a cura della compagnia di stato russa Rosatom e per il taglio del nastro erano presenti in video collegamento il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi e il presidente russo Vladimir Putin. La centrale di el-Dabaa sarà formata da quattro reattori in grado di generare complessivamente 4,8 gigawatt di energia con un investimento complessivo di 30 miliardi di dollari. È prevista anche la costruzione di una struttura per lo stoccaggio a secco del combustibile esaurito entro il 2028 con l’obiettivo di portare la centrale a piena operatività entro il 2030.

Rosatom in Africa

La Russia vuole essere un attore-chiave per lo sviluppo nucleare dell'Africa. Primo paese al mondo per quantità di energia esportata (il 25% del volume mondiale e un giro d'affari di 6,4 miliardi di dollari annuo), attraverso la compagnia statale Rosatom ha già progettato 38 centrali in dieci nazioni; e in cantiere ce ne sono altre 25 in 12 differenti paesi. Il progetto più ambizioso, dopo quello sudafricano, è quello egiziano: due impianti da 4.800 MW entro il 2030. Seguono il Kenya e la Nigeria, con quattro unità da 4mila MW, e l'Algeria, due unità da 2.400 MW per il 2030.

Le parole dei presidenti

Durante l’annuncio Putin ha messo in evidenza la forte alleanza e la collaborazione strategica tra i due paesi, enfatizzando che il progetto sarà attuato seguendo severi criteri ambientali. Allo stesso modo al-Sisi ha sottolineato l’importanza critica del nucleare nell’espansione del mix energetico egiziano per far fronte all’aumento della domanda di elettricità.