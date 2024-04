Aws ha acquistato un impianto di generazione di energia atomica in Pennsylvania. E punta ad arrivare a 960 MW

La scelta è obbligata quando si parla di data center, intelligenza artificiale o qualunque genere di archivio virtuale: gli enormi consumi energetici di queste infrastrutture tecnologie comportano pesanti investimenti nella generazione elettrica. La novità di oggi è che Aws, acronimo che sta per Amazon Web Service ed è la sussidiaria del colosso delle consegne che fornisce servizi di cloud computing, ha deciso di investire sul nucleare acquistando un impianto di produzione atomica in Pennsylvania.



L’impianto

Inaugurata nel 2023, questa struttura (leggiamo su Zerounoweb https://www.zerounoweb.it/telecomuni... ) ha l’ambizione di raggiungere i 475 megawatt alla chiusura del “cantiere”, ma non si ferma qui: Aws ha infatti già fatto sapere la volontà di potenziarla, prevedendo di avere a disposizione un massimo di 960 megawatt. Dietro a questo sogno che sfiora il gigawatt c’è un accordo da 650 milioni di dollari con Talen Energy. Questo player statunitense di energia elettrica ne cura la generazione e la trasmissione riceverà 350 milioni di dollari, gli altri 300 arriveranno al termine dei lavori, previsto entro fine 2024.



Non solo nucleare

Se Microsoft sta esplorando il mininucleare delle Smr, Aws oltre al nucleare sembra invece preferire le rinnovabili: eolico, solare e persino il geotermico per soddisfare il fabbisogno energetico e gli obiettivi di sostenibilità. Di recente ha infatti firmato per l’acquisto di energia con un parco eolico nella contea di Gilliam, in Oregon con 40 turbine in grado di produrre circa 2,4 megawatt ciascuna. Nel 2023 aveva già mostrato la sua voglia di distaccarsi parzialmente dalle centrali elettriche tradizionali puntando l’attenzione sulle celle a combustibile a gas naturale. Si tratta di celle simili a quelle a combustibile a idrogeno presenti sulle navicelle spaziali, ma che producono CO2 insieme a elettricità e acqua.