L’ad di Enel Cattaneo ha previsto nuovi incarichi per Stefano De Angelis e Alberto De Paoli. Entra nel gruppo Francesco Puntillo

Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato e direttore generale di Iren lascia la guida della multiutility per approdare alla guida delle reti Enel. Il repentino cambio di poltrone è scattato nella giornata di ieri con la nomina da parte dell’Amministratore Delegato di Enel Flavio Cattaneo di Armani nel ruolo di Head of Enel Grids, il quale, contemporaneamente ha presentato le dimissioni da Consigliere, Amministratore Delegato e Direttore Generale con efficacia immediata, rinunciando a ogni delega e potere conferitigli.



Le altre nomine in Enel

Cattaneo ha nominato anche Stefano De Angelis Responsabile della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo e Chief Financial Officer di Enel SpA, in sostituzione di Alberto De Paoli che ha assunto l’incarico di Head of North America e Head of Latin America. È entrato nel Gruppo anche l’Avv. Francesco Puntillo quale Head of Legal and Corporate Affairs.



Le conseguenze in Iren

In Iren, invece, per assicurare stabilità e continuità alla gestione aziendale, sono state attribuite le deleghe tra gli altri amministratori esecutivi (Presidente e Vicepresidente) nell’intervallo di tempo necessario all’individuazione di un nuovo Amministratore Delegato.