L'Assemblea di Snam ha approvato il bilancio di esercizio 201,9 che presenta un utile netto di oltre 816 milioni di euro con la distribuzione di un dividendo di 0,1426 euro per azione. I soci hanno anche nominato Nicola Bedin Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di Luca Dal Fabbro, che aveva già rassegnato le proprie dimissioni.

È stata poi deliberata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione del 2 aprile 2019, per la parte rimasta ineseguita. In particolare, il buyback è stato autorizzato dall'Assemblea per la durata massima di 18 mesi dalla data odierna, con un esborso massimo di 500 milioni di euro, e comunque sino al limite massimo di azioni in portafoglio pari al 6,50% del capitale sociale. L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Snam ha anche approvato l'annullamento di 33.983.107 azioni proprie senza indicazione del valore nominale, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale.



Snam: nuovi bond - Snam accelera sul fronte della finanza per la transizione energetica e pubblica il “Transition Bond Framework”, che determina le linee guida per l'emissione di prestiti obbligazionari volti a finanziare investimenti sostenibili. Lo scopo, spiega il Gruppo, è di “garantire il pieno allineamento della strategia finanziaria dell'azienda con la transizione energetica attraverso i propri obiettivi di sostenibilità, oltre che espandere ulteriormente la propria base di investitori”. L'iniziativa, prevista dal Piano Strategico 2019-2023, prende spunto dal "ruolo chiave" riconosciuto ai gas rinnovabili per gli obiettivi di decarbonizzazione nel lungo termine, è una estensione dell'ambito di applicazione del precedente “Climate Action Bond Framerwork” del novembre del 2018, con particolare attenzione sul concetto di transizione energetica.