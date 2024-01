Per i comuni costieri siciliani di Gela, Butera e Licata potrebbero andare circa 20 milioni di euro l’anno. Circa 10 milioni anche per Crotone. Entusiasti perfino i Cinquestelle

Alcune città marittime siciliane e calabresi coinvolte nelle trivellazioni di Eni passano all’incasso. È notizia di queste settimane dell’approvazione degli accordi che coinvolge Regione, Comuni e compagnia di stato: in commissione Bilancio all'Assemblea regionale siciliana (Ars) è stata approvata la norma sulle royalties da destinare a Gela, Butera e Licata, mentre il Comune di Crotone è prossimo ad approvare il nuovo accordo di programma per incassare le royalty del metano per il periodo 2020-2024.



Le royalty in Sicilia

Il 30% delle royalty provenienti dalle estrazioni di gas a mare andranno ai Comuni costieri siciliani di Gela, Licata e Butera, su cui ricadono gli effetti negativi di queste operazioni. È arrivato in commissione Bilancio il disco verde sulla questione, di cui e-gazette https://www.e-gazette.it/sezione/ene... aveva già parlato, inserendolo all’articolo 25 della finanziaria della Regione Siciliana.



Il plauso della politica

Tutti soddisfatti i politici locali: Michele Mancuso (Forza Italia) componente della commissione ha ringraziato il governo regionale e il presidente Schifani “per aver mantenuto un impegno fondamentale” per le città di Gela, Butera e Licata. Dice: “Il prezzo pagato in tanti anni di disagio per la salute dei cittadini finalmente trova un segnale di vicinanza delle istituzioni politiche. È un primo passo è sono certo che il parlamento saprà in aula apprezzare questo primo passo verso un giusto e meritato riconoscimento”. “Siamo molto soddisfatti – dicono anche i deputati Cinquestelle Angelo Cambiano e Nuccio di Paola - soprattutto perché con la condivisione dell’opposizione e con la sensibilità del governo su questo aspetto siamo riusciti ad ottenere che il contributo erogato a questi Comuni fosse del 30 per cento fisso e non una percentuale che potesse arrivare anche al 30 per cento come indicato nel testo portato in commissione dal governo. Se si pensa che per il progetto estrattivo Argo-Cassiopea è prevista l’estrazione di 10 miliardi di metri cubi di gas, è facile intuire che a questi Comuni potrebbero andare cifre notevoli, valutabili nell’ordine di 20 milioni di euro l’anno”.



Dieci milioni per Crotone

Soldi arriveranno anche in Calabria: il Comune di Crotone è chiamato ad approvare il nuovo accordo di programma per incassare le royalty del metano per il periodo 2020-2024 (valevole per gli anni d'estrazione 2019-2023). Verrà votata a breve l'esecutività dell'intesa con la Regione che disciplinerà l'erogazione delle somme legate all'estrazione di gas naturale che l'Eni effettua sia dalle piattaforme a mare “Luna A”, “Luna B” ed “Hera Lacinia” posizionate davanti alla costa crotonese, sia dal sottosuolo terrestre della città capoluogo. Sul tavolo ci sono circa 10 milioni di euro che spettano a Crotone. E così, sulla scia dell’intesa sottoscritta nel 2017 che aveva previsto il versamento di oltre 21 milioni di euro per gli anni d'estrazione 2014-2019 agli otto enti locali, anche questa volta alla città capoluogo spetta il 51 per cento delle royalties che verranno calcolate sulla base ai volumi di mettano portati in superficie dall’impresa petrolifera. Poi l'11 per cento tocca ad Isola Capo Rizzuto; il 9 per cento a Cutro; il 9 per cento a Cirò Marina; l'8 per cento a Strongoli; il 4 per cento a Melissa; il 4 per cento a Cirò; e il 4 per cento anche per Crucoli.