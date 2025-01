I finanziamenti ottenuti dal metano estratto dall’Eni andranno al capoluogo e a sette comuni

La Regione Calabria ha sbloccato l'erogazione di oltre 4,5 milioni di euro di royalty del metano provenienti dall'Eni relativi al 2023 da destinare a Crotone e ad altri sette comuni della sua provincia.

Al capoluogo – leggiamo sulla Gazzetta del Sud - spetta il 51 per cento dei fondi che vengono calcolati sulla base dei volumi di gas naturale portati in superficie dalle piattaforme “Luna A”, “Luna B” ed “Hera Lacinia” posizionate davanti alla costa crotonese, sia dal sottosuolo terrestre della città capoluogo; poi l'11 per cento ad Isola Capo Rizzuto; il 9 per cento toccherà a Cutro; il 9 per cento a Cirò Marina; l'8 per cento a Strongoli; il 4 per cento a Melissa; il 4 per cento a Cirò; e il 4 per cento anche per Crucoli.