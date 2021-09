Legambiente: “Sanno davvero di cosa stanno parlando o le sparano grosse?”. Il sindaco di Gallarate: “non ci saranno centrali a Varese o in Lombardia, ma parlare di nucleare fa sempre bene”

Inaudite e fuori luogo. Così vengono definite da Legambiente Lombardia le parole del leader leghista Matteo Salvini che ha detto, nel corso di una intervista radiofonica in settimana, “Costruire una centrale nucleare in Lombardia? E che problema c’è?”, aggiungendo poi “ci sono centrali nucleari nei pieni centri storici di tante città”. L’associazione ambientalista a questo proposito ha quindi invitato Salvini “a chiederlo alle amministrazioni leghiste, per dare il buon esempio”. E proprio tra i sindaci del lombardo interpellati sull’eventualità, c’è il sindaco di Gallarate Andrea Cassani che al Fatto Quotidiano ha detto “che non ci saranno centrali a Gallarate, Varese o in Lombardia e non sarà certo il sottoscritto ad agire questa possibilità; credo che parlare ed essere informati sui progressi del nucleare faccia sempre bene”.



Quarta generazione in 5 anni? Fantascienza

“Ci si chiede - dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - se davvero entrambi (riferendosi anche all’assessora Moratti d’accordo sull’eventualità di ritorno al nucleare, ndr) sappiano di cosa parlano o le sparano grosse per accattivarsi il favore degli elettori, dando la colpa alla transizione ecologica per il rincaro delle bollette. Indicare i reattori di quarta generazione come se fossero pronti tra cinque anni è comunque pura fantascienza e, anzi, dimostra una netta disinformazione sul tema.



Vent’anni per Flamanville

Ricordiamo che per costruire la centrale di Flamanville in Francia, per esempio, si stanno impiegando vent’anni - prosegue Meggetto - , con un budget che da poco meno di 4 miliardi di euro è passato agli attuali 15. Abbiamo un’urgenza climatica da affrontare e sprechiamo il tempo rincorrendo soluzioni che sono ancora sulla carta. Invece di parlare a vanvera, la politica farebbe meglio a lavorare concretamente per il taglio delle emissioni di CO2 e per una seria transizione energetica lombarda e nazionale”.