Per Mosca, il tribunale "ha ignorato il fatto che gli ex azionisti di Yukos non erano investitori in buona fede”

La Russia ricorrerà alla Corte suprema olandese contro la condanna dei Paesi Bassi a pagare 50 miliardi di dollari di risarcimento agli azionisti dell'ex gruppo petrolifero russo Yukos. Mosca contesta, in particolare, la giurisdizione primaria di un tribunale arbitrale che, nel 2014, ha condannato per la prima volta il paese a pagare 50 miliardi di dollari di risarcimento agli ex azionisti, giudizio confermato oggi dalla Corte d'appello dell'Aja. Per il ministero russo, il tribunale "ha ignorato il fatto che gli ex azionisti di Yukos non erano investitori in buona fede. Hanno ottenuto il controllo dei beni dell'azienda attraverso una serie di azioni illegali" citando corruzione ed evasione fiscale.



La Russia "continuerà a difendere i suoi legittimi interessi e sfiderà il verdetto della corte d'appello dinanzi alla Corte suprema dei Paesi Bassi", ha dichiarato il ministero della Giustizia russo; il caso è conseguenza dello smantellamento di Yukos dopo l'arresto nel 2003 del capo e avversario del Cremlino, Mikhail Khodorkovsky.