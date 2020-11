Già presente negli Stati Uniti, l'iniziativa "Climate Pledge friendly" arriva ora anche in Europa. oltre 40mila merci per lo shopping "verde", dotati di una o più delle 19 certificazioni di sostenibilità

Un'etichetta per le merci che rispettano l'ambiente e la sostenibilità: a partire da settimana scorsa, Amazon ha deciso di lanciare anche in Europa il programma "Climate Pledge Friendly", che identifica i prodotti dotati di una o più delle 19 certificazioni di sostenibilità. Nata il mese scorso negli Stati Uniti, l'iniziativa debutta ora in Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito con oltre 40mila merci per lo shopping "verde". La novità arriva una settimana dopo l'annuncio dello stop alle vendite di oggetti in plastica monouso. La selezione dei beni etichettati include prodotti di moda e bellezza, generi alimentari, elettronica e ufficio, cura della casa e della persona. Tutti sono contrassegnati nei risultati di ricerca e sono presenti in una sezione dedicata del negozio online.

"Il Climate Pledge Friendly prevede una vasta gamma di certificazioni a livello globale, alla quale Amazon ha aggiunto anche le certificazioni europee Eu Ecolabel, Blue Angel e Nordic Swan, che certificano i prodotti sostenibili e quelli che supportano l'economia circolare", rende noto la società statunitense, precisando di essere al lavoro con altri marchi e società di certificazione per ampliare la selezione di prodotti. Come parte dell'iniziativa, Amazon introduce in Europa anche il programma "Compact by Design", una nuova certificazione creata dalla stessa azienda e validata esternamente, pensata per identificare prodotti con un design più efficiente. "Con l’eliminazione di aria e acqua in eccesso, i prodotti richiedono meno imballaggi e diventano più efficienti da spedire. Su larga scala, queste piccole differenze nella dimensione e nel peso del prodotto sono significative nella riduzione di emissioni di CO2", evidenzia il gigante dell'e-commerce.