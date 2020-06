Il Climate Pledge Fund è un programma di investimento di venture capital dedicato al supporto di società energetiche, economia circolare, trasporti materiali, agroalimentare ecc.

Amazon annuncia la creazione di un fondo da 2 miliardi di dollari a sostegno delle tecnologie di decarbonizzazione: si chiama Climate Pledge Fund e aiuterà la compagnia e le altre aziende impegnate per la lotta ai cambiamenti climatici a raggiungere gli obiettivi di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2040. Questo programma di investimento di venture capital dedicato supporterà società innovative che offrono servizi e prodotti volti ad agevolare il passaggio a un’economia zero-carbon.

Lo scorso anno, Amazon insieme a Global Optimism ha fondato il Climate Pledge, un impegno a raggiungere gli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi con dieci anni di anticipo, azzerando le emissioni nette di carbonio entro il 2040. Verizon, Reckitt Benckiser (RB) e Infosys hanno aderito al Pledge di recente, lanciando un importante segnale al mercato rispetto alla rapida crescita della domanda per prodotti e servizi che aiutino le aziende a ridurre le emissioni di carbonio. Il nuovo Climate Pledge Fund accelererà ulteriormente gli investimenti in innovazioni per l’economia zero-carbon del futuro.

Il Climate Pledge Fund investirà in società di diversi settori, fra cui trasporti e logistica; produzione, stoccaggio e utilizzo di energia; produzione manifatturiera e di materiali; economia circolare; agroalimentare e agricoltura. A mano a mano che il Climate Pledge Fund si svilupperà, Amazon cercherà nuove opportunità per coinvolgere altri firmatari del Climate Pledge in questi investimenti.

“Il Climate Pledge Fund investirà in imprenditori rivoluzionari e visionari e in innovatori impegnati nella creazione di prodotti e servizi a basse emissioni, che aiutano le aziende a ridurre la propria impronta di carbonio e a operare in modo più sostenibile” ha dichiarato Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon. “Saranno prese in considerazione aziende di tutto il mondo, di ogni dimensione e in ogni stadio del ciclo di vita, da start-up appena nate a imprese consolidate. Ogni futuro investimento sarà giudicato in base al suo potenziale per accelerare il percorso verso l'azzeramento del carbonio e per contribuire a proteggere il pianeta per le generazioni future".