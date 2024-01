Il 79% dei 9mila intervistati, ritiene che il capoluogo lombardo sia "a misura di cane". La ricerca dell’Osservatorio di Quattrozampeinfiera

Milano come la città più accogliente per gli amici a quattro zampe. Lo rivela l'indagine dell'Osservatorio Quattrozampeinfiera sulle abitudini dei possessori di animali da compagnia. Il 79% dei 9 mila intervistati, che ha visitato la manifestazione milanese, reputa che il capoluogo lombardo sia “l’ambiente ideale” per gli animali domestici contro il 75% registrato a Roma e il 52% a Napoli.

Le aree sgambamento

I risultati forniscono una panoramica dettagliata e positiva sulla relazione tra gli abitanti milanesi e i loro amici animali mettendo in luce alcuni aspetti migliorabili per l’Amministrazione Comunale.

Il 78% degli intervistati ha detto di aver accesso ad aree sgambamento per cani vicino alla propria abitazione ma gli stessi evidenziano la necessità di meglio illuminare, attrezzare e suddividere per taglia tali spazi. È stato suggerito anche di poter inserire saltuariamente degli educatori che diano consigli sulla gestione dei cani nei momenti di libertà.

Locali e supermercati

La ricerca ha indagato anche le restrizioni nei locali pubblici, oltre il 51% ha segnalato forti limitazioni alla presenza di cani in tali spazi. Ciò evidenzia la necessità di bilanciare la libertà degli animali con le esigenze della collettività. L'analisi condotta sui ristoranti ha rivelato che solo il 45% degli intervistati li considera agibili, la richiesta ai ristoratori è quella di aprire le porte a tutti i nostri amici a quattro zampe. L'accesso ai supermercati è risultato molto limitato, solo il 18% ha confermato questa possibilità. Il dato mette in luce le diverse politiche in atto nella GDO riguardo l'ingresso con animali domestici. La richiesta, quindi, è quella di consentire l’accesso a tutti senza limitazioni di taglia.



Igiene e veterinari

Per quanto riguarda l’igiene per gli animali, il 77% ha confermato di riuscire a reperire negozi di toelettatura nelle vicinanze della propria abitazione, indicando quindi una crescente offerta di servizi per la cura dei pet. Analogamente, il 91% dichiara di avere comodamente accesso ai servizi veterinari nelle proprie vicinanze, sottolineando come la salute degli animali domestici venga posta al primo piano nella comunità milanese; vengono richieste altresì sovvenzioni per le cure veterinarie in base al reddito in modo da rendere più accurata possibile l’assistenza agli animali.



Asili e mobilità

La presenza di asili per cani è stata confermata solo dal 41% degli intervistati, suggerendo margini di miglioramento sull’implementazione di servizi dedicati alle emergenze e alle cure a breve termine. La mobilità urbana risulta agevole per oltre l'86% degli intervistati che conferma di utilizzare i mezzi pubblici con il proprio cane da compagnia. In conclusione, l'indagine sottolinea la rilevanza della pet-friendliness urbana e offre un quadro completo delle dinamiche tra gli abitanti di Milano e i loro animali domestici. I risultati costituiscono un solido punto di partenza per implementare politiche più inclusive e migliorare la qualità della vita degli animali domestici e dei pet lover.



Osservatorio su Napoli e Roma

Quanto poi alla situazione per Napoli e Roma, il capoluogo campano mostra una prospettiva più sfumata sulla pet-friendliness, con il 51% degli intervistati che dichiara la città a misura di cani. L'85% dei napoletani possiede un cane, mentre il 72% può portare il proprio cane sui mezzi pubblici. Tuttavia, solo il 47% ha accesso a aree sgambamento vicino a casa, indicando una possibile carenza di spazi dedicati. La presenza di servizi come negozi di toelettatura (84%) e veterinari (86%) è elevata, ma solo il 34,16% conferma la presenza di asili per cani nelle vicinanze. Roma si colloca invece come un contesto altamente pet-friendly, con il 74,57% degli intervistati che considera la città a misura di cane. La presenza di cani è elevata (91%), e l'81% ha accesso a negozi di toelettatura nelle vicinanze. La mobilità urbana è favorevole, con il 79% che può portare il proprio cane sui mezzi pubblici. La maggioranza degli intervistati conferma la presenza di aree sgambamento (69%) e servizi veterinari (89%) nelle vicinanze. Tuttavia, solo il 32% ha accesso a asili per cani, evidenziando un potenziale sviluppo in questo settore.