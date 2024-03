Plastica, democrazia, cambiamento climatico e animali sono al centro dei libri finalisti del premio, la cui fase finale si svolge a Parma il 6 aprile

Torna il Premio Green Book , giunto alla sua seconda edizione, che si propone di favorire le produzioni editoriali che raccontano e analizzano il mondo della green economy. In questi giorni la giuria del premio ha selezionato i 5 titoli che accederanno alla fase finale.

I titoli scelti sono:

• Simone Angioni, Stefano Bertacchi, Ruggero Rollini, Quello che sai sulla plastica è sbagliato (Gribaudo)

• Leonardo Becchetti, Guarire la democrazia (minimum fax)

• Serenella Iovino, Gli animali di Calvino (Treccani)

• Gianluca Lentini, La Groenlandia non era tutta verde (Egea)

• Massimo Zamboni, Bestiario selvatico (La nave di Teseo)

La giuria era composta da diverse personalità del mondo dell’impresa, della green economy, del giornalismo e dell’Università. In particolare sono intervenuti: Elena Comelli, giornalista del Corriere della Sera; Sonia Sandei, vicepresidente vicario di Confindustria Genova; Andrea Condotta, public affairs & innovation manager di Gruber Logistics; Martha Friel, docente di management del turismo, università Iulm; Fulvia Bacchi, direttrice generale Unic Concerie Italiane; Edoardo Vigna, responsabile Pianeta 2021, Corriere della Sera; Veronica Tibiletti, docente di economia aziendale dell’Università di Parma; Silvia Bodoardo, docente gruppo di elettrochimica del Politecnico di Torino; Isabella Manfredi, direttrice comunicazione, relazioni esterne e csr di Feralpi; Luca Pagni, giornalista di La Repubblica. A presiedere la giuria è Davide Bollati, presidente di Davines Group.

Il premio Green Book entra ora nella fase finale: le 5 opere saranno esaminate dalla giuria dei lettori, composta da imprenditori, docenti, rappresentanti delle associazioni di categoria e giovani laureandi, chiamati a partecipare alla votazione per decretare i vincitori del premio il 6 aprile a Parma in occasione del Festival della Green Economy (maggiori dettagli sul sito https://www.greenweekfestival.it/).