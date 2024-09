La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti si terrà dal 16 al 24 novembre, con un focus sullo spreco alimentare

Si sono aperte in questi giorno e si chuderanno il 6 novembre le iscrizioni per prendere parte alla 16.a edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), la più grande call-to-action in Europa per creare una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti. Una campagna internazionale volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti, concentrando nel corso di una sola settimana, quest’anno dal 16 al 24 novembre, migliaia di iniziative organizzate da partecipanti in tutta Europa: cittadini, imprese, scuole, amministrazioni pubbliche e associazioni/ONG.



Il tema

Il focus tematico su cui si concentreranno le azioni per questa edizione sarà il food waste, ovvero lo spreco alimentare. Un tema cruciale che pone l’attenzione sull’intera filiera del cibo, dalla produzione in campo, passando per la lavorazione e la distribuzione, fino al consumo domestico. Non di meno un ruolo fondamentale è dettato anche dal sistema di gestione dello scarto alimentare, per il recupero attraverso il processo di compostaggio.

Partecipare è semplice, basta iscriversi attraverso il form dedicato a questo link