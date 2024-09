L’Unione Europea ha compiuto progressi notevoli nella transizione verso un'economia circolare per il trattamento dei rifiuti plastici, ma serve un maggior controllo sulle importazioni. Uno studio di Boston Consulting Group

Entro il 2030, la domanda europea coperta dalle plastiche circolari sarà del 25%, con un aumento al 65% per il 2050. Lo prevede l’ultima analisi di Boston Consulting Group (Bcg) che sottolinea come l’Europa abbia già ottenuto risultati promettenti, rispetto ai target di riciclo stabiliti nel 2023 all’interno della “Plastics Transition Roadmap”.



Numeri, emissioni e normativa

Dallo studio emerge che le plastiche circolari costituiscono il 13,5% del contenuto di nuovi prodotti e componenti, in aumento del 37% negli ultimi 4 anni. Sono dati importanti e incidono profondamente sulle emissioni di gas serra all’interno del sistema delle plastiche, comportandone una riduzione del 28% entro il 2030 e assecondando l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Inoltre, dal punto di vista normativo, la direttiva europea sulla plastica monouso 2019/904 (Sup) spinge a raggiungere almeno il 25% di contenuto riciclato nelle bottiglie in plastica (pet) entro il 2025 e il 30% entro il 2030. “Come molte altre industrie, anche quella del riciclo non è immune alle incertezze economiche circostanti e alla crisi inflazionistica in atto. La recente crescita delle importazioni di plastica riciclata a basso costo da paesi extra-Ue ha destabilizzato il mercato europeo, riducendo i prezzi del materiale riciclato e minacciando i target di riciclo stabiliti,” spiega Giulia Scerrato, project leader energy practice Bcg. “Per promuovere la circolarità dei rifiuti plastici e lo sviluppo di questa industria, è necessario adottare misure politiche decisive e audaci così da sostenere un settore chiave nella transizione verso un'economia circolare e il raggiungimento della neutralità in fatto di emissioni di carbonio”.



Le sfide da affrontare

Nonostante i progressi raggiunti, sono numerose le sfide che rimangono. L'incenerimento rappresenta, infatti, ancora il 50% del trattamento dei rifiuti plastici post-consumo, in crescita del 15% negli ultimi quattro anni, seguito dal riciclaggio (27%) e dallo smaltimento in discarica (24%). Inoltre, il 50% della plastica raccolta per il riciclaggio viene esportata fuori dall'Ue, perdendo, così, l'opportunità di trasformare i rifiuti in nuove risorse all'interno dell'economia dell’Unione. Il mercato europeo della plastica riciclata ha subito una significativa destabilizzazione nel 2023, con una riduzione di oltre il 50% dei prezzi del materiale riciclato. Ciò è dovuto principalmente al crescente tasso di importazioni di plastica riciclata a basso costo da paesi extra-Ue, che non adottano politiche di circolarità, usando materiali che non rispettano gli standard europei e beneficiando di un costo del lavoro inferiore. Secondo dati Eurostat, nel 2022, il valore di queste importazioni (il 40% delle quali proviene da paesi quali Cina, Turchia, India, Indonesia, Egitto e Vietnam) ha raggiunto i 39,4 miliardi di euro, con una crescita del 40% negli ultimi tre anni.



Implicazioni normative

È stato recentemente approvato – come è noto - il nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (Ppwr), in cui uno dei punti cruciali affrontati lungo il negoziato riguarda proprio l'origine delle materie prime utilizzate per raggiungere gli obiettivi di contenuto riciclato. Secondo l’European Recycling Industries Confederation (Euric) questi obiettivi per gli imballaggi in plastica dovrebbero essere raggiunti utilizzando esclusivamente rifiuti raccolti nell'Ue, per garantire così una concorrenza equa e limitare le importazioni. Una tematica, quest’ultima, che riguarda in particolare il Waste Shipment Regulation. Questa recente normativa, infatti, impone il divieto di spedizioni internazionali di rifiuti in plastica dall'Ue verso nazioni non Ocse, senza però imporre simili limitazioni anche alle importazioni. In questo modo, secondo l’Euric, vengono danneggiati i riciclatori europei, costretti a vendere solo all'interno dei confini dell’Unione, creando una situazione che, non solo danneggia l'ambiente, ma infligge anche un duro colpo agli investimenti nell'industria delle tecnologie verdi in Europa.



Rischio destabilizzazione mercato Ue

Secondo quanto emerge dal rapporto 2023 di Plastics Europe, la quota europea di produzione globale di plastica è scesa dal 22% nel 2006 al 14% nel 2022, mentre Cina, Nord America e Medio Oriente & Africa rappresentano rispettivamente il 32%, il 17% e il 9%. Senza adeguati controlli, dunque, l'aumento di importazioni di plastica riciclata dai paesi extra-Ue potrebbe destabilizzare il mercato, riducendo gli investimenti e compromettendo la capacità di riciclo in Europa, con ripercussioni anche a livello ambientale e sociale. È fondamentale quindi che l’Europa prosegua il suo impegno per un’economia circolare della plastica, aumentando il contenuto riciclato, incentivando una collaborazione attiva, politiche innovative e adottando misure strategiche per sostenere e accelerare questo progresso, come l'adozione di obiettivi vincolanti per il contenuto di materiali riciclati anche per le importazioni e l'implementazione di meccanismi di verifica e tracciabilità dei polimeri riciclati.