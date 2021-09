Prima riunione al ministero della Transizione energetica: 55 arrivavano da imprese, 3 da associazioni ambientaliste e 6 da altri soggetti

Sono 64 le manifestazioni di interesse arrivate al Mite da parte di soggetti imprenditoriali in grado di realizzare impianti eolici offshore flottanti. Di esse, 55 arrivavano da imprese e associazioni di imprese, 3 da parte di associazioni di tutela ambientale (Wwf, Legambiente e Greenpeace) e 6 da altri soggetti (Anev, Elettricità Futura, Cna, Cgil, Politecnico di Torino, Owemes - associazione di ricercatori). Lo ha reso noto lo stesso ministero della Transizione ecologica nel corso di una riunione plenaria sul tema, alla presenza del capo di Gabinetto Roberto Cerreto, del Gruppo di lavoro di funzionari ed esperti che segue la questione per il Mite, di esponenti dei ministeri interessati e di tutte le imprese e le associazioni che hanno partecipato all’avviso pubblico del 25 giugno scorso.



I progetti già pronti

Sedici proposte sono già corredate da progetti per la realizzazione di specifici impianti offshore flottanti, da collocare, in sei casi, in acque oltre le 12 miglia. Per i singoli progetti il bando ha già previsto come criteri di valutazione “la minimizzazione degli impatti ambientali, la celerità della realizzazione e il dimensionamento ottimale di ciascun progetto sotto il profilo della produzione energetica”. I rappresentanti del ministero hanno quindi preso atto con favore del generale clima di condivisione e collaborazione che sarà necessario per consentire la rapida definizione e approvazione dei progetti nel pieno rispetto delle istanze ambientali ai fini della loro realizzazione e messa in produzione al servizio della comunità nazionale. A tal fine sarà anche fondamentale l’apporto di Terna per minimizzare l’impatto derivante dalla messa a terra dei cavi di trasporto dell’energia elettrica prodotta.