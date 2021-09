Grazie al rifinanziamento voluto dall’assessore regionale a Enti locali e Piccoli Comuni, verranno finanziate tutte le 455 domande ammesse rimaste in graduatoria

Regione Lombardia ha approvato una delibera che stanzia ulteriori 20 milioni di euro per il 'Bando Axel', misura che stanzia contributi a favore degli Enti locali lombardi per installare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.



Tutte le domande finanziate

La dotazione iniziale del Bando AxEL era di 20 milioni di euro e ha permesso il finanziamento di 466 domande su 921 ammesse. Grazie al rifinanziamento con ulteriori 20 milioni voluto dall’assessore regionale a Enti locali e Piccoli Comuni, verranno finanziate tutte le 455 domande ammesse rimaste in graduatoria, per una dotazione complessiva del bando di 40 milioni di euro e 921 domande ammesse.



Cosa prevede

Il contributo copre fino al 100% delle spese sostenute ed è differenziato per tipologia di intervento: fornitura ed installazione di un nuovo impianto fotovoltaico integrato con un sistema di accumulo di energia elettrica: fino al 50% delle spese sostenute; fornitura ed installazione di un nuovo sistema di accumulo connesso ad un impianto fotovoltaico preesistente: fino al 100% delle spese sostenute per il solo sistema di accumulo. Per le Comunità Montane e per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti il contributo copre fino al 90% delle spese sostenute per nuovi impianti fotovoltaici integrati con sistemi di accumulo (prima tipologia di intervento)



Sertori: un’iniziativa attesa

"Grazie a questi ulteriori 20 milioni - spiega l’assessore Massimo Sertori, con delega alle Politiche energetiche - il bando raggiunge ora una dotazione complessiva di 40 milioni di euro, risorse importanti che consentiranno lo scorrimento e l’esaurimento della graduatoria dei progetti presentati dagli Enti locali e ammessi al finanziamento". "Si è trattato di una iniziativa molto attesa sui territori - sottolinea l’assessore regionale alle Politiche energetiche - , per questo abbiamo deciso di raddoppiarne la dotazione economica per poter finanziare tutti i 921 interventi proposti dagli Enti locali". "L'obiettivo - continua l’assessore agli Enti locali - è incentivare un uso più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili e agevolare l’autoconsumo dell’energia nelle utenze pubbliche, attraverso l’utilizzo di sistemi di accumulo dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici a servizio degli edifici ad uso pubblico, con la conseguente diminuzione del prelievo di energia elettrica e delle emissioni di gas a effetto serra".