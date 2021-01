L’azienda canadese Tc Energy, impegnata nell’infrastruttura Keystone XL tra Canada e Texas, si impegna a spendere 1,7 miliardi tra eolico e solare

La Tc Energy Corp., azienda canadese impegnata nella realizzazione dell'oleodotto Keystone XL, si impegnerebbe a utilizzare solo energia rinnovabile, investendo 1,7 miliardi di dollari in energia solare ed eolica per una serie di revisioni al progetto di pipeline tra il Canada e gli Stati Uniti, nel tentativo di ottenere il sostegno del neo-presidente Joe Biden per portare a termine la realizzazione dell’infrastruttura. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, ripreso da Agenzia Nova.



Nel tentativo di salvare il progetto, la TC si impegnerebbe così al cambio di strategia sulla gestione delle oltre duemila miglia di condotte – completate solo parzialmente – che corrono da Alberta, nel Canada occidentale, al Texas. Tra gli obiettivi dell’azienda canadese ci sarebbe anche l’eliminazione di tutte le emissioni di gas serra entro il 2030.



Dal Canada giunge intanto voce che Biden potrebbe bloccare il progetto di ampliamento subito dopo essersi insediato alla Casa Banca, con l’intento di recuperare le politiche ostili al settore petrolifero dell'ex presidente Barack Obama, di cui era vice. I media canadesi citano un documento del team di transizione di Biden, che anticipa espressamente "la revoca delle politiche ambientali di Trump tramite decreti esecutivi, inclusa la revoca dei permessi per l'oleodotto Keystone XL".