L’azienda è alla ricerca di otto profili da inserire nel team Rinnovabili. I candidati saranno coinvolti in un contest che premierà il miglior progetto proposto

Iren è alla ricerca di otto profili con competenze specifiche da inserire nel proprio team Rinnovabili, e lancia un contest rivolto a studenti e laureandi del Politecnico di Torino. Si tratta di “Iren Renewables Contest @PoliTO”, una call aperta fino al 29 aprile, con cui l’azienda vuole coinvolgere giovani ingegneri e sfidarli a proporre progetti e soluzioni innovative sulle energie rinnovabili. L’obiettivo finale è scoprire nuovi talenti da inserire nel Gruppo.

Come fare

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Career Service dell’ateneo torinese, rientra nell’ambito delle azioni che Iren sta mettendo in campo per realizzare l’ambizioso piano di investimenti previsto dal Piano Industriale al 2030, che vede un focus importante sulla transizione energetica e in particolare sulle energie rinnovabili, con l’obiettivo di raggiungere i 2,2 GW di nuova capacità rinnovabile installata, oltre a un significativo piano di assunzioni, con 7000 nuovi ingressi nel Gruppo previsti in arco piano. Si può esprime la propria manifestazione d'interesse registrandosi all'apposito link al Portale della Didattica del Politecnico di Torino (http://careerservice.polito.it/event...). L'evento è aperto a tutti i corsi di studio dell'ateneo, con l'opportunità di approfondire tematiche di grande attualità e iniziare un percorso di selezione con i recruiter di Iren.

A fine maggio i vincitori

Nel mese di maggio la sfida entrerà poi nel vivo: gli studenti ammessi al contest verranno suddivisi in gruppi multidisciplinari e scopriranno l’idea progettuale sulla quale dovranno lavorare per partecipare alla selezione dei sei team finalisti. Il 31 maggio, nel corso della giornata conclusiva, verrà selezionato il team vincitore. Ad almeno otto persone verrà inoltre consegnato l'invito per un colloquio finale finalizzato all'inserimento lavorativo.