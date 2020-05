Verranno finanziate startup e PMI per innovazioni a livello di salute, cambiamenti climatici, digitalizzazione, alimentazione, energia sostenibile, mobilità urbana, produzione e materie prime

Per far fronte alla crisi innescata dal COVID-19, l’Istituto Europeo per l’Innovazione e la Tecnologia (EIT) annuncia il lancio dell’iniziativa EIT Crisis Response Initiative. Il comitato direttivo dell’EIT ha deciso di stanziare un finanziamento aggiuntivo di 60 milioni di euro. Il finanziamento permetterà di avviare progetti di innovazione nell’ambito dei Pandemic Response Projects; sostenere start-up, scale-up e PMI altamente innovative, fondamentali per la rapida ripresa dell’economia, aggiungendo risorse supplementari con il Venture Support Instrument.



L’EIT Crises Response Initiative si articola su due attività che dovranno essere attuate dalle 8 Knowledge and Innovation Community (KIC). In particolare, Venture Support Instrument è pensata per start-up, scale-up e PMI, che sono state enormemente colpite dalla crisi causata dal COVID-19, la quale ha determinato un prosciugamento degli investimenti e considerevoli problemi di liquidità. Un sostegno supplementare da parte dell’EIT (a livello di finanziamenti, assistenza tecnica e networking) aiuterà le imprese altamente innovative a superare la crisi e ad accelerare la crescita. Il presupposto di Pandemic Response Projects è invece che innovazioni e nuove soluzioni sono più che mai necessarie per affrontare la crisi attuale e prevenirne, prevederne di nuove. L’ecosistema dell’EIT è agile e mobiliterà gli innovatori perchè affrontino l’impatto attuale della crisi, sia per quanto riguarda le preoccupazioni immediate per la salute di tutti i cittadini. Lo stanziamento di 60 milioni di euro finanzierà le innovazioni a livello di salute, cambiamenti climatici, digitalizzazione, alimentazione, energia sostenibile, mobilità urbana, produzione e materie prime. EIT Climate-KIC ha lanciato una Extraordinary Post COVID-19 Regeneration Call 2020 che scade il giorno 22 maggio 2020.



Mariya Gabriel, Commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e i Giovani, responsabile dell’EIT, ha dichiarato: “In tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo, dobbiamo assicurare che le risorse siano mirate a fornire risposte in tempi brevi. Stiamo assicurando un maggiore sostegno finanziario a favore di chi sta lavorando per rispondere alle difficili domande sollevate dal Covid-19. Grazie all’EIT gli innovatori nell’UE beneficeranno di ulteriori risorse che li aiuteranno a superare questa situazione senza precedenti e a continuare a fornire soluzioni innovative all’Europa e ai suoi cittadini”. Dirk Jan van den Berg, Presidente del comitato direttivo dell’EIT, ha aggiunto: “Sono rimasto impressionato dalla resilienza degli imprenditori. L’iniziativa dell’EIT contribuirà a far sì che la ripresa si concentri sulla creazione di un futuro più sano, più ecologico e più sostenibile per il nostro pianeta e la sua popolazione”.