L'ombra, spiegano i ricercatori dell’Università di Singapore, viene sfruttata per mantenere la potenza generatrice

Un generatore di energia che sfrutta il contrasto tra luce e oscurità per produrre elettricità. La cosiddetta elettricità dall’ombra, avveniristica invenzione ancora in fase di prototipo, è stata illustrata sulla rivista Energy & Environmental Science dai ricercatori dell'università di Singapore, guidati da Tan Swee Ching. È costituita da una serie di sottili strisce di pellicola dorata su una lamina di silicio, poste sulla cima di una base di plastica flessibile. Se l'ombra di solito è un problema per la produzione di energia solare rinnovabile, qui viene sfruttata per mantenere la potenza generatrice. La tecnologia - più economica di quella per produrre le normali celle solari secondo i ricercatori - riesce a generare una piccola quantità di energia che potrebbe essere usata per alimentare gadget mobili.



"Nei normali apparecchi fotovoltaici, la presenza di ombra è indesiderata, visto che peggiora le loro performance", commenta Tan Swee Ching. In questo caso "abbiamo sfruttato al meglio il contrasto di illuminazione prodotto dalle ombre, come fonte indiretta di energia. Il contrasto nell'illuminazione induce infatti una differenza di voltaggio tra l'ombra e le parti illuminate, che dà origine alla corrente elettrica", continua. Quando il generatore si trova invece tutto all'ombra o tutto alla luce, produce poca o nulla elettricità. Con il passaggio delle ombre, causato dalle nubi o l'ondeggiare dei rami degli alberi, l'apparecchio si è mostrato capace nei test di produrre abbastanza energia per alimentare un orologio digitale. Le migliori prestazioni sono state raggiunte quando la macchina era per metà all'ombra e per metà illuminata. I ricercatori vogliono ora cercare di ridurre i costi dell'apparecchio, sostituendo la pellicola d'oro con un altro materiale.