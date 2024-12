Il vertice contro la plastica non raggiunge un accordo nonostante il sostegno della maggioranza dei paesi sull'inclusione di misure ambiziose. Il Wwf invita a spingere per includere misure vincolanti e per adottare un trattato

Mancato accordo al vertice contro la plastica (Inc-5), concluso a Busan in Corea del Sud, e nonostante che la grande maggioranza dei governi avesse richiesto l’inclusione di misure ambiziose. Durante la concitata sessione plenaria dell’ultima giornata dell’Inc-5, un gruppo di 95 Paesi di diverse regioni del mondo, tra i quali l’Italia, ha dichiarato che non avrebbe accettato un trattato che non includesse misure globali vincolanti e l’eliminazione progressiva delle sostanze chimiche e dei prodotti in plastica più problematici, come per esempio gli oggetti monouso. Quasi tutti i Paesi si sono alzati in piedi e hanno inoltre applaudito l'intervento della rappresentante del Ruanda, Juliet Kabera, che ha invitato tutti i presenti a dimostrare il sostegno per un trattato vincolante e ambizioso che coprisse l'intero ciclo di vita delle materie plastiche quale misura effettiva di prevenzione dell’inquinamento.



La delusione del Wwf

Il Wwf è deluso. Nonostante che l’Inc-5 si sia concluso senza un accordo, il Wwf esorta i Paesi a continuare a spingere per quelle misure necessarie a porre fine all’uso di plastica, allo sviluppo di liste di prodotti e sostanze chimiche da vietare e a concludere il processo di negoziazione il prima possibile. A parere dell’associazione, “le misure essenziali di un futuro accordo devono includere divieti globali e eliminazioni graduali di plastiche e sostanze chimiche dannose, standard globali per la progettazione dei prodotti, un meccanismo di finanziamento robusto e strumenti per rafforzare il trattato nel tempo”.



Il commento di Alessi

Commentando il mancato raggiungimento di un accordo, Eva Alessi, responsabile sostenibilità del Wwf Italia, ha dichiarato: “Dopo una settimana di intensi negoziati, la riunione si è conclusa senza che i governi abbiano trovato un accordo sulla soluzione per la crisi della plastica. Sono ormai passati più di mille giorni e cinque incontri negoziali da quando i governi hanno concordato di stabilire un Trattato giuridicamente vincolante. Durante questo periodo, sono state prodotte oltre 800 milioni di tonnellate di plastica, spesso monouso e non necessarie, di cui oltre 30 milioni di tonnellate sono finite nei nostri oceani con danni enormi per persone e ambiente”.