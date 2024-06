Il ministero dell’Ambiente, di concerto con Economia, Imprese, Infrastrutture ed Esteri, ha nominato la commissione per la gestione dell’emissions trading scheme. Il testo

Pubblichiamo il testo del decreto del ministro dell’Ambiente, di concerto con Economia, Imprese, Infrastrutture ed Esteri, che ha nominato la commissione per la gestione dell’emissions trading scheme.



DM comitato Ets e segreteria tecnica



ACQUISITE

le designazioni di spettanza per il Comitato Ets da parte del ministero delle imprese e del Made in Italy con nota prot. n. 27400/2022, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 27439/2022, del ministero dell’economia e delle finanze con nota prot. n. 27261/2022, del ministero delle infrastrutture e dei trasporti con note prot. n. 27134/2022 e n. 15841/2023, della Conferenza Stato-Regioni con nota prot. n. 757/2023, del ministero della giustizia con nota prot. n. 1091/2023, del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con note prot. n. 2339/2023 e n. 5970/2024;

ACQUISITE

le designazioni di spettanza per la Segreteria tecnica del Comitato Ets da parte di Enac con nota prot. n. 23194/2023, Gse S.p.a. con nota prot. 23735/2023, Unioncamere con nota prot. n. 24365/2023, Ispra con nota prot. 26947/2023, Sogesid S.p.a. con nota prot. 7914/2024;

ACQUISITE

le dichiarazioni di rito di tutti i componenti del Comitato Ets e della Segreteria

Tecnica del Comitato Ets

DECRETA

Articolo 1

(Nomina dei componenti del Comitato)

1. Il Comitato Ets è così composto:

- Prof. Massimo BECCARELLO, membro con diritto di voto, in rappresentanza del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di presidente;

- Dott.ssa Roberta TOFFANIN, membro con diritto di voto, in rappresentanza del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di Vicepresidente;

- Avv. Manola GIORGINI, membro con diritto di voto, in rappresentanza del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

- Dott. Antonio PEZZINI, membro con diritto di voto, in rappresentanza del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

- Ing. Giulia DI CROCE, membro con diritto di voto designato dal ministero delle imprese e del made in Italy;

- Ing. Luca RESTAINO, membro con diritto di voto designato dal ministero delle imprese e del made in Italy;

- Dott. Renato NITTI, membro con diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attività sanzionatoria, designato dal ministero della giustizia;

- Ing. Massimo MELE, membro con diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo, designato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- Dott.ssa Silvia EGOLI, membro con diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo designato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appartenente all'Enac;

- Dott. Andrea MAROTTA, membro con diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo, designato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appartenente all'Enac;

- Dott. Simone VELLUCCI, membro con funzioni consultive, designato dal ministero dell'economia e delle finanze;

- Dott. Paolo BOCCARDI, membro con funzioni consultive, designato dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- Dott.ssa Patrizia BIANCONI, membro con funzioni consultive designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le Regioni e 1e province autonome di Trento e di Bolzano;

- Dott.ssa Alice TOMASI, membro con funzione consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui all’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, designato dal ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

- Min. Plen. Maurizio CANFORA, membro con funzione consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui all’articolo 4, comma 10 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, designato dal ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.



Articolo 2

(Nomina dei componenti della Segreteria tecnica)

1. La Segreteria tecnica è composta dai seguenti membri:

- Ing. Domenico ROTIROTI, in rappresentanza del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il ruolo di coordinatore;

- Dott.ssa Chiara ARCARESE, designata da Ispra;

- Dott.ssa Francesca MIZZONI, designata da Enac;

- Dott.ssa Silvia MORELLI, designata dal Gse S.p.A.;

- Ing. Mauro MAURICI, designato da Sogesid S.p.A.;

- Dott. Maurizio ZAMPIERI, designato da Unioncamere.

2. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione del 17 gennaio 2024, Udcm 18 gennaio 2024, n. 23, recante le “Modalità di funzionamento del Comitato Ets e della Segreteria tecnica”, i componenti della Segreteria tecnica, compreso il coordinatore, sono nominati per la durata di cinque anni decorrenti dalla nomina, rinnovabile per una sola volta.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.