Ecco alcuni fra i moltissimi eventi di Ecomondo, la rassegna che si terrà a RiminiFiera dal 5 all’8 novembre. Pronti i due nuovi padiglioni alla Fiera di Rimini. Le strutture già a disposizione per gli allestimenti: disponibili ulteriori 8.300 metri quadri e una nuova hall Est

Torna Ecomondo, e la rassegna di Rimini torna più grande. Sotto elencheremo alcuni dei moltissimi eventi in programma dal 5 all’8 novembre, ma intanto la notizia: sono pronti i due padiglioni che arricchiranno il quartiere fieristico di Rimini fino alla realizzazione della grande cupola sul lato Ovest e renderanno disponibili ulteriori 8.300 metri quadri per le prossime manifestazioni di Italian Exhibition Group (Ieg).

L’intervento ha visto anche la realizzazione della nuova hall Est, che a partire da Ecomondo, in programma da martedì 5 a venerdì 8 novembre, accoglierà espositori e visitatori.

Nei giorni scorsi sono stati apportati gli ultimi interventi e le strutture sono state messe a disposizione per gli allestimenti di Ecomondo, che segnerà l’avvio dell’attività nei due nuovi padiglioni (nominati ‘B8’ e ‘D8’ e connessi direttamente ai padiglioni gemelli B7 e D7).

“Ottobre 2024 è una data importante per Ieg e per Rimini”, spiega il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti. “Ecomondo terrà a battesimo i due nuovi padiglioni con 8.300 metri quadrati in più di superficie espositiva. Realizzati a tempo di record, in quattro mesi e mezzo, questi due padiglioni aggiuntivi offriranno una risposta immediata alle esigenze di spazio delle nostre manifestazioni in rapida crescita. Dopo Ecomondo, infatti, i nuovi padiglioni saranno utilizzati già nel gennaio del prossimo anno con Sigep. Saranno le due più grandi manifestazioni fieristiche che Rimini abbia mai ospitato, creando nuova ricchezza per l’intero territorio”.

“Qualcuno - continua l’a.d. di Ieg, Corrado Peraboni - dice che abbiamo realizzato questi due nuovi padiglioni in tempi cinesi. In realtà li abbiamo realizzati con i tempi che gli italiani riescono ad avere quando si mettono insieme e lavorano unite le forze, le imprese e le istituzioni del territorio. Ma oggi siamo semplicemente arrivati ad una tappa del nostro percorso di crescita. Il potenziamento della struttura fieristica di Rimini non si ferma infatti qui. Questo è un passaggio per consentire alle nostre manifestazioni di continuare a crescere in attesa del nuovo grande padiglione che verrà realizzato sul lato ovest, accompagnando così la crescita di un’azienda che continua a produrre ricchezza per il territorio, come è nella mission di Ieg”.

Il nuovo ingresso Est e le aree espositive sono attrezzate con le ultime tecnologie utili al check-in dei visitatori. Inoltre, non sono previsti i classici tornelli, ma i titoli d’ingresso saranno verificati da palmari manuali per rendere più fluido il transito in entrata e in uscita.

Il coordinamento complessivo dei lavori è stato a cura del team operations Rimini di Ieg guidato da Mirco Zamponi e la supervisione progettuale, direzione lavori e sicurezza di Mijic Architects. Le opere di predisposizione del fondo sono state a cura dell’impresa Pesaresi, le strutture temporanee sono state fornite e installate dalla società tedesca Hts. Gli impianti sono stati progettati dal Polistudio di Riccione e realizzati dalla società F.lli Franchini. Altri consulenti sono stati lo Studio TI per la sicurezza e lo Studio Sarti per la parte strutturale.



Gli Stati Generali

Impegno per il clima, crescita delle rinnovabili, edifici green, auto elettrica e mobilità sostenibile; mercato per i materiali secondari; agricoltura biologica; coinvolgimento delle imprese per il sostegno al New Deal e maggiori risorse anche ricorrendo a nuovi strumenti di debito comune europeo per sostenere la transizione. Sono alcuni degli argomenti trattati all’interno del pacchetto delle 8 proposte sui temi strategici del Green Deal, approvato dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 66 organizzazioni di imprese, presentato agli Stati generali della green economy, a Rimini all’interno di Ecomondo. Le proposte sono inviate ai gruppi parlamentari europei e alla nuova Commissione europea, al Governo e ai gruppi parlamentari italiani.

Il summit verde, arrivato alla 13a edizione e diventato punto di riferimento per migliaia di imprese, è promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e con il patrocinio della Commissione europea e del ministero delle Imprese e quest’anno ha come tema “L’economia di domani. Il Green Deal all’avvio della nuova legislatura europea”.

“Il Green Deal europeo - ha detto Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo Sostenibile che svolge la funzione di segreteria tecnica di supporto del Consiglio nazionale della Green economy - ha promosso cambiamenti di vasta portata per affrontare due sfide epocali: quella climatica che impone una decarbonizzazione più rapida possibile e quella della scarsità di risorse naturali che richiede una maggiore circolarità dell’economia e una più attiva salvaguardia del capitale naturale. Come ogni cambiamento ha toccato interessi e punti di vista consolidati e ha incontrato non poche difficoltà e resistenze, facendo registrare, pur in un contesto economico difficile per la pandemia da Covid e una guerra ai confini, risultati positivi di taglio dei gas serra e di miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse”.

Il programma completo https://www.statigenerali.org/evento...



Hera per Agrigento

Per illustrare nei dettagli la collaborazione tra la città siciliana e il progetto artistico del Gruppo Hera, che da oltre venti anni trasforma gli scarti industriali in opere d’arte, è convocato un evento che si terrà giovedì 7 novembre alle ore 16,30 nello stand del gruppo Hera, padiglione C1- stand 500. Saranno presenti i rappresentanti delle Istituzioni coinvolte in Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 e i responsabili del gruppo Hera.



Gli eventi Iren

La kermesse di appuntamenti è inaugurata il 5 novembre alle ore 11,30, all’interno dello stand Iren (Padiglione D1 - 166), dal presidente Luca Dal Fabbro e dall’amministratore delegato Gianluca Bufo. Ad accompagnare il momento inaugurale è il concerto della Gaudats Junk Band: il progetto musicale di Daniele Guidotti sarà in grado di coinvolgere il pubblico con l’energia tipica dell’happening musicale utilizzando strumenti costruiti con materiali di riciclo.

A seguire, alle ore 16:45, è illustrata la roadmap italiana per le materie prime critiche: un evento per presentare i risultati dell’ultimo studio, realizzato in collaborazione con The European House Ambrosetti, sulle strategie per sostenere la competitività industriale del Paese a partire dalle opportunità offerte dalle Materie Prime Critiche, con la partecipazione del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto, di Luca Dal Fabbro, presidente di Iren, e di Lucia Leonessi, direttrice generale di Confindustria Cisambiente.

L’educazione e la divulgazione sui temi della sostenibilità sono al centro degli eventi del 6 novembre con l’iniziativa L'Educazione ambientale spiegata alle nuove generazioni. In collaborazione con l’area tecnica di Confindustria Cisambiente, Iren accoglie alcune classi per illustrare le azioni dedicate al recupero dei rifiuti, in un viaggio alla scoperta del modello più efficiente di economia circolare in Italia.

Nel pomeriggio, spazio alle buone pratiche innovative con l’appuntamento “Best practice per la trasformazione del gas di discarica in biometano: il nuovo accordo fra CSAI e Waga Energy”.

Il 6 novembre intorno alle ore 15,30 fa tappa nello stand la Serr - Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2024, la campagna di comunicazione ambientale promossa dalla Commissione Europea per una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti, con un evento promosso da Iren, storico partner della Serr, e Aica (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale).

Giovedì 7 novembre lo sguardo sarà rivolto alla gestione virtuosa della supply chain, con l’incontro “Appalti & catena di fornitura, due prospettive per la gestione sostenibile”, a cura di Alfa Solutions, con Selina Xerra, direttrice corporate social responsibility del gruppo. Nel pomeriggio, ecco un approfondimento sull’apicultura urbana. La presenza di Iren a Ecomondo si esprime anche attraverso l’arte e la creatività: all’interno dello stand svetta infatti La Torre, realizzata in collaborazione con l’illustratore Francesco Caporale, in arte “Fra”. L’installazione, realizzata in poliuretano espanso e pallet riciclati provenienti dagli impianti del Gruppo – rispettivamente ReMat, in provincia di Torino, e Circular Wood a Vercelli - sostiene quattro tele che sono decorate dall’artista nei giorni della manifestazione, attraverso il suo stile distintivo, il Doodle.

Per saperne di più https://www.gruppoiren.it/it/media/c...



Holdim

Il gruppo piemontese Holdim, presenta i sistemi per la mobilità sostenibile e la generazione di energia di Ecomotive Solutions e GreenForce. Due gli stand (Ecomotive Solutions stand 106-207 hall D5, GreenForce al Pad. A7, Stand 206/207), in esposizione: il concept di un motore Isotta Fraschini Motori trasformato da ecomotive in dual fuel diesel idrogeno e biometano con tecnologia afs, un motore per gas compressi idoneo ad impieghi offroad e industriali, una Panda Bi-Fuel ibrida biometano realizzata in collaborazione con Federmetano, le spazzatrici stradali Green Machines a idrogeno ed elettriche.



Biorepack

Biorepack partecipa a Ecomondo organizzando diversi incontri. Tra questi si ricorda il 6 novembre “L’economia circolare tra mito e realtà” (ore 15,30 nell’Agorà Conai) al quale interverranno il direttore generale Carmine Pagnozzi, Francesco Bertolini Sda Bocconi e Andrea Palmieri, master of Coffee, Gise. Lo stesso giorno seguirà alle ore 16 il convegno “Effetti sul sistema suolo-pianta di materiali organici compostati in presenza di bioplastiche compostabili”, al quale interverrà nuovamente il direttore Carmine Pagnozzi che ne parlerà con Claudio Marzadori Ordinario di Chimica Agraria, Distal, Università di Bologna. Entrambi gli incontri saranno moderati da Monica D’Ambrosio Direttore Ricicla.tv.

https://www.compost.it/news/il-ricic...



Eccellenze canadesi

L'Ambasciata del Canada in Italia, in collaborazione con la Délégation du Québec in Italia, promuove l’incontro con una delegazione di aziende canadesi, eccellenze nei diversi settori dell'economia circolare e presenti per la prima volta a Ecomondo.

Dal settore della bioeconomia con aziende che producono polimeri e fibre bio-based, al settore idrico, con le tecnologie di ultrafiltrazione per le acque reflue fino alle nuove applicazioni dell'intelligenza artificiale nel settore della gestione dei rifiuti. Ma anche l’industria dei prodotti forestali per una bioeconomia forestale sostenibile accanto alla produzione di geosintetici per infrastrutture civili e ambientali.

Un primo incontro pubblico è per martedì 5 novembre (ore 14-18, Sala Camelia-1° piano - Pad. B6) con “Tecnologie pulite canadesi per un minore impatto ambientale dei processi e prodotti della vostra azienda”, ma sarà possibile incontrare le singole aziende anche con appuntamenti, previa prenotazione contattando il +39 346 418 24 11.



I Talk di Assoambiente

Sarà un’edizione di Ecomondo particolarmente intensa e ricca di novità per Assoambiente (l’associazione che rappresenta le imprese che svolgono attività di igiene urbana, riciclo, recupero, smaltimento di rifiuti urbani e speciali, nonché bonifiche e le filiere della circular economy).

Diversi saranno i convegni, gli interventi, i “Talk Ambiente” e gli incontri presso lo stand (Pad. B3 - stand 207-306) che vedranno protagonista l’associazione nel corso dei 4 giorni della principale manifestazione internazionale sulle tematiche ambientali.

La rassegna vedrà un momento clou per Assoambiente con il Talk Ambiente “Come misurare la circolarità”, promosso il 6 novembre ore 16 presso lo stand dell’Associazione, che vedrà protagonisti Laura D’Aprile -capo dipartimento sviluppo sostenibile del ministero dell’Ambiente - il presidente Chicco Testa e il consulente ambientale Andrea Sbandati. L’appuntamento sarà occasione per presentare a istituzioni, media e addetti ai lavori il Paper Assoambiente “Come misurare la circolarità”, un’analisi che fa il punto sui principali indicatori definiti a livello europeo per monitorare il raggiungimento nei singoli paesi degli obiettivi fissati dal pacchetto sull’economia circolare. Il documento delinea a che punto è il nostro Paese in questa transizione e avanza una proposta concreta di miglioramento di questi indicatori che consenta di verificare in modo diretto e uniforme il livello di circolarità raggiunto dall’economia dei singoli Stati.

Molti altri saranno poi gli eventi promossi dall’Associazione e dalle sue sezioni a partire dal 6 novembre:

Rifiuti tessili urbani: raccolta, riuso e riciclo.

Al link di seguito è possibile vedere tutti gli appuntamenti Assoambiente a Ecomondo: https://assoambiente.org/entry_p/Eve...



Smart Utility Hub

Rimini Fiera, Hall B7-D7 Stand 002

https://energiamedia.it/appuntamenti...



Il ministero

Il dipartimento sviluppo sostenibile e la direzione generale economia circolare e bonifiche saranno presenti anche quest’anno a Ecomondo, una delle più importanti occasioni di confronto tra industria, stakeholder, policy maker e autorità locali sulle politiche ambientali in Europa.

Martedì 5 novembre 2024 - Agorà Ariminum Do pad, 14–16.45: Buone pratiche di economia circolare dei raee, dei rifiuti di batterie e dei rifiuti di imballaggi: dagli sviluppi normativi fino alla presentazione. Intervengono: Francesco Beneventi, direzione generale economia circolare e bonifiche, ministero dell’Ambiente; Franco Bisconti, direzione generale economia circolare e bonifiche, ministero dell’Ambiente

“Le normative e i modelli di economia circolare nelle filiere dei raee, dei rifiuti di batterie e dei rifiuti di imballaggi”.

Mercoledì 6 novembre 2024 - Sala Diotallevi, Hall Sud, 10–13, Rifiuti tessili urbani, raccolta, riuso e riciclo. A che punto siamo? Intervengono: Luca Proietti, direttore generale, direzione generale economia circolare e bonifiche, ministero dell’Ambiente “Aggiornamento del quadro normativo”.

Mercoledì 6 novembre 2024 - Agorà Ariminum DO pad, 10–13, Esperienze avanzate sull’economia circolare nel settore delle costruzioni. Intervengono: Sergio Saporetti, direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi, ministero dell’Ambiente “La strategia nazionale per l’economia circolare”.

Mercoledì 6 novembre 2024 - Padiglione B1, Stand 110-214, 12-13, La spinta del regolamento PPWR per imballaggi più sostenibili nell’e-commerce. Intervengono: Luca Proietti, direttore generale, direzione generale economia circolare e bonifiche, ministero dell’Ambiente “La responsabilità estesa del produttore nel commercio elettronico”.

Mercoledì 6 novembre 2024 - Sala Neri 2 Hall Sud, 14-17.30. Seminario tecnico: gestione rifiuti e novità normative 2024. Intervengono: Luca Proietti, direttore generale, direzione generale economia circolare e bonifiche, ministero dell’Ambiente. “La gestione dei rifiuti nella prospettiva dell’economia circolare e l’attività in itinere del ministero”.

Mercoledì 6 novembre 2024 - Area workshop Circular & Healthy City pad. C4, 14–18, Circular and Healthy cities. Intervengono: Massimiliano Piscitelli, direzione generale economia circolare e bonifiche, ministero dell’Ambiente, “La banca dati ANCI-Conai sulla raccolta differenziata e il riciclo: Presentazione XIV Rapporto 2024”.

Giovedì 7 novembre 2024 - Agorà Flaminia CO Pad; 10-13; Bonifica dei siti contaminati: a che punto siamo? Evoluzione normativa e innovazione tecnologica quali prospettive. Intervengono: Giuseppe Le Pera, direzione generale economia circolare e bonifiche, ministero dell’Ambiente. “Stato dell’arte dell’attuazione della normativa sulle bonifiche”.

Giovedì 7 novembre 2024 - Textile District workshop Area; 14-15.15. Responsabilità estesa del produttore ed end of waste. Intervengono: Francesca Fanti, direzione generale economia circolare e bonifiche, ministero dell’Ambiente.

Giovedì 7 novembre 2024 - Sala Neri 2; 14.30-17. Orizzonte 2050 a Prova di Futuro: trent'anni di Albo per un'economia circolare e decarbonizzata. Intervengono: Luca Proietti, direttore generale, direzione generale economia circolare e bonifiche, ministero dell’Ambiente. “Tracciabilità dei rifiuti: a che punto siamo con il Rentri?”



Ecogentra e GS1

Ecogentra sarà presente a Ecomondo con uno spazio dimostrativo (pad. D3, stand 413) e il 7 novembre, alle 10, sarà presente nel convegno “Misurazione e comunicazione dell'impronta di carbonio e della neutralità carbonica delle imprese”, in cui saranno illustrate le caratteristiche innovative, le funzionalità e i numerosi benefici forniti da Ecogentra nel percorso di calcolo, rendicontazione e condivisione della carbon footprint aziendale (emissioni di CO2e per Scope 1, 2, 3), in linea con gli standard internazionali e con la direttiva europea Csrd. Durante l’evento saranno anche presentati i risultati del progetto-pilota, avviato lo scorso luglio da GS1 Italy Servizi e GreenRouter in importanti aziende del largo consumo in Italia.



Confindustria Cisambiente

Confindustria Cisambiente è presente allo stand n. 302 Hall Sud. L'incontro di punta della prima giornata sarà alle 15,30 sul palco centrale in Hall Sud (Innovation Arena) con Ambiente a Viso Aperto: un focus sul binomio ambiente - legalità condotto da Nicola Porro, alla presenza e con la conclusione del ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto e l'intervento del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. Esponenti di primo piano delle istituzioni e dei più rappresentativi enti del settore ambientale si confronteranno sui principali strumenti giuridico-normativi a disposizione per contrastare gli illeciti e assicurare un corretto approccio alla tutela dell'Ambiente, con particolare riferimento alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Non mancherà un appuntamento riservato ai ragazzi, che saranno protagonisti la mattina di mercoledì 6 novembre con l'economia circolare spiegata alle giovani generazioni: gli studenti delle scuole superiori verranno convolti in un percorso attraverso gli stand di alcune imprese associate che permetterà di ricostruire l'intero ciclo integrato di gestione del rifiuto. Ogni azienda, per la parte di propria competenza, illustrerà una specifica fase: dalla progettazione dei sistemi di raccolta e progettazione dei contenitori al recupero dei rifiuti e in particolare delle crm fino alla chiusura del ciclo.

Un faccia a faccia fra imprenditoria e mondo della politica nel pomeriggio di mercoledì 6, alle 15,30 in Sala Gialla - Hall Sud, con Question Eco Mondo Time: un confronto tra gli industriali e le commissioni Ambiente di Camera e Senato e la commissione Ecoreati.

Una riflessione sul rapporto tra mondo della moda e sostenibilità con l’evento Tessile o non Tessile? mercoledì 6 nel pomeriggio alle 16,30, nella Sala Gialla in Hall Sud. Industriali del recupero come Mantellassi della Manteco di Prato e impiantisti innovativi presenteranno iniziative attuali e future, volte a incentivare il riciclo e a trasformare la filiera produttiva tessile. All’incontro parteciperanno anche la stilista Chiara Boni, e il segretario generale di Fead.

Giovedì 7 alle 15 in Sala Gialla Corrado Clini, esperto di politiche ambientali e già ministro dell’Ambiente, parlerà della relazione Europa-Cina: due mondi a confronto propone un’analisi di due diversi modelli economico-sociali per individuare fattori caratterizzanti nell’ambito dei programmi ai cambiamenti climatici e per lo sviluppo della cooperazione tecnologica per la decarbonizzazione dell’economia lungo la via della seta.

Giovedì 7 novembre alle 16,30, sempre in Sala Gialla, Confindustria Cisambiente presenta ufficialmente GommAmbiente, la nuova divisione dedicata alle aziende che si occupano del recupero sostenibile dei rifiuti in gomma, pneumatici fuori uso in primis.

Nello stesso pomeriggio sarà presente il commissario straordinario delegato di Governo Sin Crotone Cassano e Cerchiara di Calabria.



Assofond

Giovedì 7 novembre il presidente di Assofond, Fabio Zanardi, interverrà al convegno organizzato da Siderweb in collaborazione con Ricrea, consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, su “La centralità del rottame nel futuro della siderurgia”.

Ecco il dettaglio degli appuntamenti. Lunedì 5 novembre dalle 14 alle 17,30, Agorà Malatesta Environmental Monitoring Area pad. D8, “Emissioni odorigene: dalle tecnologie di abbattimento alle nuove strategie di controllo”, interviene Roberto Lanzani, servizi tecnici Assofond, per presentare la monografia Molestie olfattive: la riduzione delle emissioni a bassa soglia olfattiva originate dai processi di fonderia. Giovedì 7 novembre 2024 dalle 14 alle 15,20, Agorà stand Conai, pad. B1 stand 211/410: “La centralità del rottame nel futuro della siderurgia”. Interviene Fabio Zanardi, presidente Assofond. Giovedì 7 novembre dalle ore 14 alle ore 17,30, Sala Diotallevi 1 Hall Sud “Misurare la circolarità del prodotto e dei servizi nella prospettiva delle nuove normative sul design”, interviene Roberto Lanzani, servizi tecnici Assofond, per illustrare il lavoro fatto da Assofond per sviluppare strumenti e servizi di consulenza per supportare le fonderie nel calcolo e nella riduzione del loro impatto ambientale, in linea con le più recenti normative europee sulla sostenibilità dei prodotti.